- La mode devient plus chère, le commerce craint le Bangladesh

L'industrie de la mode en Allemagne regarde actuellement avec anxiété vers le Bangladesh. Le pays d'Asie du Sud-Est a récemment connu des protestations violentes. Le gouvernement de l'ancien Premier ministre Sheikh Hasina, qui a fui, a imposé des couvre-feux et déployé des forces de police et militaires. Les rapports suggèrent que plus de 400 personnes ont perdu la vie.

Le Bangladesh est le deuxième fournisseur le plus important de vêtements pour l'industrie de la mode en Allemagne, après la Chine. Selon l'Office fédéral de la statistique, des biens d'une valeur totale de 7,1 milliards d'euros ont été importés du Bangladesh en 2023. Quelles sont les conséquences de la crise au Bangladesh pour les fabricants et les retailers de la mode ?

Le commerce attend des impacts

La Fédération du commerce allemand (HDE) s'attend à des impacts notables et potentiellement même à des prix plus élevés pour les consommateurs. "En tant que lieu de production important pour l'industrie de la mode mondiale, les fermetures d'usines et les perturbations de production à court terme peuvent entraîner des pénuries", a déclaré le PDG de la HDE, Stefan Genth, à l'agence de presse allemande. Cela pourrait entraîner des prix plus élevés et une réduction de la disponibilité des articles de mode pour les consommateurs.

La Chambre de commerce du Bangladesh signale que des pillages, des destructions et des attaques par le feu ont eu lieu dans de nombreuses usines textiles. De nombreux établissements sont restés fermés ces derniers jours en raison de la peur de nouvelles attaques en l'absence de forces de l'ordre, selon le président de la Chambre de commerce Allemagne-Bangladesh, M. Maksud. Il craint que les clients étrangers ne réduisent leurs commandes au Bangladesh si la situation ne s'améliore pas. De nombreux propriétaires d'usines espèrent que la normale sera rétablie rapidement avec le gouvernement de transition dirigé par le lauréat du prix Nobel de la paix Muhammad Yunus, qui a prêté serment jeudi.

Kik: "Nous surveillons de près la situation au Bangladesh"

Le PDG de l'Association de l'industrie des foires commerciales allemandes, des textiles, des chaussures et des biens en cuir (BTE), Axel Augustin, déclare : Si les restrictions de production sont plus longues, des problèmes avec des marques et des retailers individuels ne peuvent être exclus. "Cependant, je doute que les clients le remarquent même, car les entrepôts sont pleins, surtout au début de la saison." Si les températures sont bonnes, les vêtements d'été pourraient également être proposés.

L'Association de l'industrie textile et de la mode allemande ne signale pour l'instant aucun abnormality notable découlant de la situation au Bangladesh. Jusqu'à présent, il n'y a eu aucun rapport de perturbations dans les chaînes d'approvisionnement, a déclaré un porte-parole. L'association représente principalement les producteurs textiles et de mode de taille moyenne.

De nombreuses grandes entreprises telles que Zara, Hennes & Mauritz (H&M) et Kik font produire une partie importante de leurs vêtements au Bangladesh. Un porte-parole du détaillant de textiles Kik a déclaré à la demande : "Nous surveillons de près la situation au Bangladesh". La priorité absolue dans cette situation tendue est le bien-être des personnes sur place. Ils entendent de la part de leurs fournisseurs au Bangladesh que la situation s'est calmée et que la production dans les usines a repris.

Le réseau de fournisseurs de Kik comprend environ 100 usines textiles au Bangladesh, selon l'entreprise. En cas de perturbations de l'approvisionnement, des solutions rapides et simples sont trouvées, a-t-il été indiqué. Les commandes sont planifiées à long terme, garantissant que les clients peuvent compter sur la gamme complète en magasin. La chaîne de mode suédoise H&M a rapporté : "Selon les dernières informations, la plupart des usines rouvrent progressivement. La sécurité reste une priorité."

Hugo Boss et Intersport cherchent à produire plus en Europe

Le Bangladesh est l'un des pays fournisseurs clés de vêtements depuis des années, mais il est devenu de plus en plus important pour le monde de la mode et le commerce allemand, comme le montrent les chiffres de l'Office fédéral de la statistique. La part des importations du Bangladesh est passée de 12 % en 2013 à plus de 20 %.

Il y a environ 4 000 usines textiles dans le pays d'Asie du Sud, employant plus de quatre millions de travailleurs principalement féminins, selon les chiffres de l'Association des exportateurs de vêtements du Bangladesh. Le secteur génère plus de 46 milliards de dollars par an, représentant plus de 80 % des exportations totales du pays. La plupart des textiles sont expédiés aux États-Unis et en Europe.

Que fait l'industrie de la mode locale pour réduire la dépendance aux endroits individuels en situation de crise ? Pour minimiser le risque de pénuries d'approvisionnement, les retailers et les fabricants ont diversifié leur production et l'ont répartie sur plusieurs pays fournisseurs différents, cherchant à assurer l'approvisionnement.

Plusieurs retailers ont récemment annoncé leur intention de déplacer leur production hors d'Asie. Le groupe de mode Hugo Boss souhaite produire plus en Europe et en Amérique. Envoyer des marchandises d'un continent à l'autre n'est plus d'actualité, a-t-il été indiqué. Un autre motif est les tensions géopolitiques et le désir de prévenir les dépendances.

L'association de détaillants de sport Intersport souhaite également produire moins en Extrême-Orient et plus en Europe et en Afrique du Nord. Cela a été justifié par des livraisons plus rapides et une plus grande indépendance de l'Asie. Ils cherchent également à soutenir la production en Europe.

