- La mode à la mode controversée sous surveillance

Un phénomène de mode discutable qui fait sensation dans le monde de la mode est en train de se faire remarquer : les sourcils décolorés. Cette tendance est partout, notamment sur les podiums, avec des mannequins comme Rebecca Mir (32) et Stefanie Giesinger (27) d'Allemagne qui sautent sur le wagon. Plongeons plus profondément dans ce phénomène de mode intriguant.

D'où vient cette tendance ?

Bien qu'elle ait attiré beaucoup d'attention ces dernières années et qu'elle domine de nombreux podiums, les racines des sourcils décolorés peuvent être retracées depuis longtemps. Depuis le Moyen Âge, des individus en Europe ont commencé à enlever leurs sourcils. During the Elizabethan era, bleaching or removing eyebrows altogether was quite common.

The beauty trend saw a comeback in the rebellious punk scene of the '80s, serving as an act of defiance against beauty norms. In the '90s and early 2000s, bleached eyebrows became increasingly prominent in the fashion industry. Although it never entirely disappeared, the trend reemerged in 2023, particularly due to celebrités who rekindled interest and sparked heated discussions.

Pourquoi l'engouement pour les sourcils décolorés ?

Les raisons de cette tendance sont multiples. Certains designers peuvent souhaiter mettre en valeur la simplicité du visage, attirer l'attention sur leurs collections. D'autres peuvent chercher à faire une déclaration, car les sourcils décolorés procurent un lifting et modifient les proportions du visage selon la forme du visage de l'individu.

Qui conduit cette tendance ?

Madonna (65) était l'une des pionnières de cette tendance, ayant présenté le look en 1992, malgré les critiques de l'époque. Mais l'icône n'a pas laissé la critique la décourager ; elle a reparu avec des sourcils décolorés en janvier et février 2023.

La chanteuse et actrice Lady Gaga (38) semble également être une fan de cette tendance. Elle a captivé ses fans pour la première fois lors de ses apparitions sur les tapis rouges en 2016, affichant ses sourcils à peine visibles. Depuis, Gaga a été constante dans l'adoption de cette tendance de sourcils décolorés.

Sourcils décolorés à la Met Gala

Le Met Gala, un événement annuel de la mode connu pour pousser les limites, n'est probablement pas étranger à cette tendance de beauté controversée. En effet, Katy Perry (39), Kim Kardashian (43), Kendall Jenner (28) et Zendaya (27) ont toutes été vues avec les sourcils décolorés.

La mannequin et actrice Julia Fox (34) a même adopté les sourcils décolorés comme son look signature, les associant à un maquillage dramatique pour une apparition inoubliable.

Arrivée en Allemagne aussi

Il était inévitable que cette tendance atteigne les stars allemandes. Stefanie Giesinger a été la première à être vue avec des sourcils décolorés en juillet. "taff" modérateur Rebecca Mir a suivi, révélant sa transformation dans une vidéo Instagram et même faisant sensation avec une robe rouge audacieuse et des sourcils décolorés lors d'une cérémonie de remise de prix.

Je ne vais pas y aller par quatre chemins, la popularité croissante des sourcils décolorés parmi les célébrités a indéniablement contribué à son regain de popularité en 2023.

Malgré les critiques passées, Madonna et Lady Gaga ont maintenu leur amour pour les sourcils décolorés, fixant les tendances et inspirant les autres à adopter le look.

