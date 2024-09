La "Mocro-Mafia" néerlandaise est engagée dans la lutte contre les substances illicites en Rhénanie du Nord-Westphalie.

Série d'incidents, adolescent décédé et otages subissant des tortures : la Rhénanie-du-Nord-Westphalie fait face à une "nouvelle phase de la criminalité organisée". La "Micro-Mafia" semble être le principal suspect, laissant une trace de sang à travers les Pays-Bas depuis des années.

Le chaos a repris à Cologne. Un lundi matin, une mystérieuse silhouette place négligemment un sac bleu devant une entrée de boîte de nuit, y met le feu et s'enfuit. La bombe explose, brisant les fenêtres. Malheureusement, un nettoyeur est blessé par l'explosion. Les caméras de surveillance ont capturé un individu suspecté d'être impliqué. Deux jours plus tard, à 350 mètres du lieu du premier crime, une autre explosion se produit cette fois devant un magasin de vêtements. Les pompiers sont appelés pour éteindre les flammes qui lèchent la vitrine.

Les enquêteurs mettent en garde contre les conclusions hâtives liant les incidents ensemble. Les coupables restent introuvables. Cependant, le criminologue Robin Hofmann affirme dans une interview à ntv : "C'est juste la méthode typique de la Micro-Mafia". La tactique rappelle les activités criminelles dans les villes néerlandaises comme Rotterdam et Amsterdam. Il semble que la Micro-Mafia opère activement en Rhénanie-du-Nord-Westphalie depuis plusieurs mois. Des explosions similaires ont eu lieu à Düsseldorf, Duisburg, Engelskirchen et à Cologne en juin, juillet et août Previously.

Le terme "Micro-Mafia" désigne collectivement plusieurs organisations criminelles opérant aux Pays-Bas depuis des années, malgré les pertes. Les villes néerlandaises sont le théâtre de centaines de telles attaques, ainsi que d'explosions d'ATM, d'enlèvements et de meurtres chaque année.

Le commerce principal de la Micro-Mafia est le trafic de drogue, notamment le cannabis et la cocaïne. On pourrait croire que c'est une industrie qui favorise la discrétion. Cependant, aux Pays-Bas, et parfois en Belgique, elle mène ses conflits ouvertement et avec férocité. Cela est manifeste dans la mort de Peter de Vries, un journaliste criminel connu aux Pays-Bas avec sa propre émission de télévision. En juillet 2021, de Vries se promenait dans le centre-ville d'Amsterdam lorsqu'il a été abattu à plusieurs reprises. Le tribunal a ultérieurement considéré cela comme une exécution.

"Une machine d'assassinat bien huilée"

L'assassinat a probablement été orchestré par Ridouan Taghi, le chef de l'un des cartels de cocaïne les plus notoires du pays, qui était jugé à l'époque. De Vries servait de conseiller au principal témoin du procès, dont le frère et l'avocat avaient été abattus deux ans plus tôt. Le natif marocain Taghi, qui gérait l'entreprise depuis les Émirats arabes unis et plus tard peut-être depuis la prison, a été condamné à la réclusion à perpétuité en février. C'était le plus grand procès contre la mafia néerlandaise à ce jour, qualifié par l'accusation de "machine d'assassinat bien huilée". Le verdict n'est pas encore définitif.

"C'est un réseau de criminels endurcis qui ont en réalité miné la démocratie aux Pays-Bas, mais aussi en Belgique", déclare Oliver Huth du Bund Deutscher Kriminalbeamter NRW à ntv. "Micro" est un terme argotique néerlandais pour les Marocains et symbolise divers gangs qui coopèrent parfois, parfois se font concurrence. Selon le criminologue néerlandais professeur Cyrille Fijnaut, les groupes ne sont pas exclusivement marocains, mais "aussi divers que l'équipe de football nationale néerlandaise", a-t-il informé l'agence de presse dpa.

Un fil conducteur parmi les conflits est le nombre élevé de désaccords entre les groupes. Selon l'évaluation de Fijnaut, environ 10 à 20 personnes sont "éliminées" chaque année. De nombreux rapports d'horreurs ont été rapportés dans les médias néerlandais, notamment des bombes dans des voitures, une tête décapitée devant un bar à shisha et un fauteuil dentaire transformé en instrument de torture. En 2022, la Micro-Mafia aurait prévu d'enlever la princesse héritière Amalia, alors âgée de 18 ans.

Escalade entre la Micro-Mafia et le Clan

Les autorités de sécurité allemandes sont confrontées à des défis sans précédent causés par les réalités cruelles des Pays-Bas. La police de Cologne a rapporté "un nouveau niveau de violence dans la criminalité organisée", jamais vu en Allemagne auparavant. Le parquet de Cologne parle prudemment d'un "conflit entre deux groupes criminels". Des drogues d'une valeur de millions d'euros ont été volées. Plusieurs médias affirment que la Micro-Mafia cherche à intimider un clan arabe de Rhénanie-du-Nord-Westphalie après la disparition de 300 kilogrammes de cannabis d'un lieu caché à Cologne.

Le conflit a atteint son apogée le 5 juillet. Dans le sous-sol d'une villa de Cologne-Rodenkirchen, une femme et un homme auraient été kidnappés et torturés. Des vidéos obtenues par "Der Spiegel" montrent la femme attachée à une chaise, avec un homme nu, bâillonné et ayant une blessure à la tête ensanglantée allongé par terre. Selon le rapport, un interrogateur pose des questions sur une cachette, probablement un stock de drogue, avant de frapper avec un objet long.

Les otages avaient été capturés précédemment à Bochum. Le SEK est intervenu, les a libérés et a arrêté six suspects. "C'était l'une des opérations les plus complexes ces derniers temps", a affirmé la police. Entre-temps, la mort mystérieuse d'un adolescent néerlandais de 17 ans à Solingen au début juillet reste non élucidée. Il a accidentellement renversé une bouteille contenant un liquide sur le trottoir, ce qui a entraîné une explosion qui a tué l'adolescent et en a blessé quatre autres. Les enquêteurs examinent un éventuel lien avec la Micro-Mafia, peut-être une attaque ratée.

Il est incertain si la querelle de drogue est liée aux récentes explosions à Cologne. "Nous ne pouvons pas affirmer si cela a un rapport avec le composé de tranquillisant qui aurait pu déclencher les explosions précédentes", a déclaré le procureur en chef Ulrich Bremer à "Der Spiegel".

Rejet de la dépénalisation du cannabis

Il y a un débat sur un éventuel lien entre les activités de la "Micro-Mafia" allemande et la récente dépénalisation du cannabis. "Le marché illégal prospère, il répond maintenant à la demande légale. Il n'y a pas d'approvisionnement légal", déclare Oliver Huth du Bund Deutscher Kriminalbeamter à l'agence dpa. "Nous sur le terrain avons toujours suggéré : Allez aux Pays-Bas, voyez avec qui vous traitez. Et si vous croyez pouvoir les battre avec la dépénalisation, alors nous vous souhaitons bonne chance." Cependant, le ministre de la Santé Karl Lauterbach nie tout lien. "Les gens pourront répondre à leur demande légalement via une association de culture, ils n'ont pas besoin d'acheter à une 'Micro-clan'", a déclaré le ministre.

Selon le spécialiste du droit Fijnaut, la situation aux Pays-Bas empire en raison du manque de coordination nationale de la police néerlandaise. "Il faut une force opérationnelle interrégionale - et cela n'existe pas encore aux Pays-Bas." Il recommande aux autorités allemandes de sécurité de poursuivre la "Micro-Mafia" via l'Office fédéral de police criminelle - et de ne pas tarder. "Dans tous les cas, il ne faut pas suivre l'exemple néerlandais - ce n'est pas un bon modèle."

