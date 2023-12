La MLB reporte le match Guardians-White Sox en raison de tests positifs au Covid-19 dans l'organisation de Cleveland

Il s'agit du premier report de la saison lié au Covid-19.

Parmi les personnes testées positives au virus responsable du Covid-19 figurent le manager de Cleveland Terry Francona, l'entraîneur du banc DeMarlo Hale et "d'autres membres du personnel en uniforme", selon le site web des Guardians.

Outre Francona, une grande partie de l'équipe d'entraîneurs des Guardians a été testée positive et présentait des symptômes, a déclaré à CNN une source au fait de la situation.

La source a déclaré que, bien que d'autres équipes aient eu plusieurs cas positifs de Covid-19 cette saison, les résultats positifs de mercredi étant intervenus peu avant le début d'un match de l'après-midi, il n'était pas possible pour une équipe de jouer sans son manager et son équipe d'entraîneurs.

Le report a été annoncé moins d'une heure avant le début du match, prévu à 14 h 10 (heure de l'Est).

Selon les protocoles 2022 Covid-19 de la MLB - dont CNN a obtenu une copie - les joueurs, le personnel et les personnes en contact étroit avec les joueurs sont soumis à des examens de santé quotidiens, et si quelqu'un signale des symptômes, il doit être testé.

En cas de test positif, la personne doit s'isoler pendant une période pouvant aller jusqu'à 10 jours et peut revenir si le médecin de l'équipe et le comité mixte de la MLB, composé de deux médecins et de deux représentants non médicaux, l'autorisent à le faire.

Les protocoles précisent que l'individu doit avoir deux résultats de test dans certains paramètres et des symptômes améliorés ou résolus, en plus de l'approbation du médecin et du comité mixte.

Le match de mercredi devait être le dernier d'une série de trois matchs entre les deux équipes au Guaranteed Rate Field de Chicago.

Il sera rattrapé le 23 juillet dans le cadre d'un programme double à Chicago, le match de rattrapage commençant à 12 h 10 (heure locale) et le match régulier à 18 h 15, a indiqué la MLB.

Le prochain match des Guardians est prévu vendredi contre les Minnesota Twins à Minneapolis.

Un porte-parole des Guardians a déclaré que le club avait besoin de quelques heures pour organiser la logistique et la coordination des déplacements avant de publier un communiqué de l'équipe.

Steve Almasy de CNN a contribué à ce reportage.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com