La mission de Netanyahou : Détruire le Hamas, ramener les otages à la maison - et se faire réélire

- Détruire le Hamas afin qu'il ne puisse pas réaliser son objectif de répéter le massacre du 7 octobre. - Ramener les derniers otages détenus par le Hamas.

Il existe d'autres objectifs, tels que le rétablissement de la dissuasion à l'égard des ennemis d'Israël et l'assurance pour les Israéliens que l'État est toujours en mesure de les protéger. Mais ce sont là les principaux objectifs, jusqu'à la semaine dernière.

Ces derniers jours, un troisième objectif s'est ouvertement frayé un chemin : faire réélire le Premier ministre Benjamin Netanyahu.

Cela a commencé sérieusement il y a environ une semaine, lorsque les États-Unis ont multiplié les appels à l'Autorité palestinienne (AP), qui administre certaines parties de la Cisjordanie occupée par Israël, pour qu'elle prenne le contrôle de la bande de Gaza après la guerre. Réponse de Netanyahou : Pas sous ma surveillance.

Dans des commentaires adressés aux législateurs, le Premier ministre a affirmé que les accords d'Oslo - une série de pactes entre Israël et les Palestiniens qui ont jeté les bases des discussions sur un éventuel futur État palestinien, et qu'il avait précédemment déclaré vouloir respecter - avaient causé autant de morts que le massacre du 7 octobre perpétré par le Hamas, "bien que sur une période plus longue".

Plus tard dans la journée, M. Netanyahou, dont la réputation de "Monsieur Sécurité" est en lambeaux et dont la popularité a chuté, a récidivé.

"Gaza ne sera ni un Hamastan ni un Fatahstan", a-t-il déclaré, faisant référence au Fatah, la plus grande faction palestinienne, qui a joué un rôle déterminant dans la signature des accords d'Oslo et qui continue de contrôler l'Autorité palestinienne, qui administre certaines parties de la Cisjordanie occupée par Israël.

Son ambassadeur au Royaume-Uni a été encore plus clair : Lorsque Sky News a demandé à Tzipi Hotovely si Israël soutenait une solution à deux États, elle a répondu : "La réponse est absolument non" : "La réponse est absolument non.

Pourquoi se focaliser sur un accord qui a échoué il y a 30 ans ? "Tous les Israéliens juifs sont unanimes sur la nécessité de démanteler le Hamas", explique Yohanan Plesner, président de l'Institut israélien de la démocratie (IDI), à CNN. "Bibi [Netanyahou] doit trouver une nouvelle raison d'être pour rester pertinent. Il revient donc au processus d'Oslo, à l'énorme scepticisme justifié à l'égard de toute solution qui remettrait nos intérêts de sécurité entre les mains de l'autre partie. Et il essaie de se positionner comme ... le gardien de ces intérêts de sécurité. C'est une manœuvre politique relativement astucieuse".

Hélas, selon M. Plesner, cela se fait au détriment de l'intérêt national. Il estime que, dans la pratique, il n'y a pas vraiment de différences majeures dans la manière dont les États-Unis, l'Europe ou Israël envisagent la fin de la guerre (avec la défaite du Hamas) ou l'étape intermédiaire qui suit immédiatement : en témoigne l'appel des ministres des affaires étrangères britannique et allemand en faveur d'un "cessez-le-feu durable", qui, entre autres choses, exige l'hypothèse farfelue que le Hamas pourrait déposer les armes. Ainsi, selon M. Plesner, M. Netanyahou "tente d'exprimer des divergences qui ne sont pas pertinentes à ce stade afin d'améliorer son sort politique".

Ou, pour le dire comme l'auteur de "Bibi", Anshel Pfeffer, l'a fait sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter : "Ce qui se passe ... c'est que Netanyahou gaspille consciemment le peu de soutien international dont dispose Israël (principalement de la part des États-Unis) pour poursuivre la guerre contre le Hamas, dans une vaine tentative de sauver sa propre carrière politique en cherchant la bagarre avec Biden".

Mardi, l'IDI de Plesner a publié un sondage selon lequel près de 70 % des Israéliens souhaitent que le pays organise de nouvelles élections dès la fin de la guerre contre le Hamas.

Plus inquiétant pour M. Netanyahou, l'enquête a également montré que 31 % des électeurs du Likoud déclarent qu'ils voteront pour un autre parti la prochaine fois (16 % d'entre eux voteront pour un autre bloc politique).

Bien entendu, Netanyahou n'en est pas à son premier coup d'essai. Il a toujours prouvé que les sceptiques avaient tort.

Mais après avoir été largement blâmé pour les échecs qui ont permis au 7 octobre de se produire sous sa direction, il semble maintenant incapable d'atteindre l'un de ses principaux objectifs de guerre : ramener les otages à la maison. Au cours de la trêve d'une semaine conclue par son gouvernement avec le Hamas, 110 otages ont été libérés et 240 prisonniers palestiniens ont été relâchés. Mais une seule tentative de sauvetage - celle de la femme soldat Ori Megidish - a été couronnée de succès. Les tentatives répétées de sauvetage des autres otages ont échoué, et l'IDF a même tué par erreur trois otages israéliens.

Même avant cette débâcle, l'IDI a constaté qu'un tiers seulement des Israéliens pensent qu'il est possible de récupérer les otages israéliens restants, qui sont plus de 100.

Cette tragédie pourrait à son tour entraver la capacité de M. Netanyahou à atteindre son autre objectif de guerre, à savoir la destruction du Hamas. Samedi soir, des milliers de manifestants sont descendus sur la "place des otages" rebaptisée à Tel-Aviv. Ils ont exigé du Premier ministre et de son gouvernement qu'ils fassent davantage pour ramener leurs proches à la maison et qu'ils en fassent la priorité numéro un du gouvernement - et non la destruction du Hamas.

En fin de compte, M. Netanyahou fera probablement tout ce qui lui donne la meilleure chance de rester au pouvoir. "Ce n'est pas le pouvoir pour le pouvoir", explique M. Plesner.

"Il pense qu'il a un rôle extrêmement important à jouer dans l'histoire israélienne et juive. L'héritage est extrêmement important. Et il ne voudrait pas que son héritage soit l'attentat du 7 octobre". Qu'on le veuille ou non, il est presque certain que ce sera le cas.

