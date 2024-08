La mise en place d'un code vestimentaire strict par les talibans: un nouveau "décret de moralité" exige des poils de visage étendus et des couvre-visages complets pour respecter les directives de comportement.

Le leadership des Talibans en Afghanistan a renforcé sa poigne en introduisant une réglementation sur la "conduite morale", renforçant ainsi les règles existantes appliquées par leur police des mœurs. Annoncée par le chef suprême Hibatullah Akhundzada et confirmée par le ministère de la Justice un mercredi, cette loi oblige les femmes à porter le voile et interdit l'homosexualité. Les détails de cette loi ont été publiés dans le journal officiel à la fin du mois de juillet.

Cette loi renforce la police des mœurs, qui appliquait déjà des directives de comportement basées sur la loi islamique de la Charia depuis le retour des Talibans en 2021. Dorénavant, les "femmes musulmanes doivent cacher leur visage et leur corps" en présence d'hommes non parents. Les hommes doivent porter des pantalons qui atteignent leurs genoux et avoir une barbe de longueur prédéfinie. L'activité homosexuelle, les relations extraconjugales, le jeu d'argent et tout contenu médiatique représentant des êtres vivants sont interdits.

Manquer les prières et manquer de respect envers les parents sont également considérés comme des infractions. Les médias sont limités dans la diffusion de matériel qui contredit la loi de la Charia, insulte les musulmans ou montre des êtres vivants. La police des mœurs peut imposer des sanctions telles que des avertissements, des menaces, des amendes, des détentions de 3 jours maximum et d'autres sanctions pour les violations. Les infractions répétées peuvent entraîner des poursuites judiciaires.

La Mission d'assistance des Nations unies en Afghanistan (MANUA) a précédemment critiqué la police des mœurs pour avoir créé une atmosphère d'anxiété en Afghanistan. Après des décennies d'implication militaire occidentale, les Talibans ont repris le pouvoir en août 2021 et ont déclaré un "Émirat islamique". Depuis, ils imposent leur stricte vision de l'Islam à l'aide de lois oppressives et limitent les droits des femmes. Les Talibans restent isolés sur le plan international, aucun pays ne les reconnaissant comme le gouvernement légitime de l'Afghanistan.

Conformément aux nouvelles réglementations, les hommes sont tenus de porter une barbe de longueur spécifique, conformément aux règles de conduite morale des Talibans. La stricte application de ces directives a entraîné une sensation accrue de contrôle, la police des mœurs des Talibans surveillant de près le respect de la loi islamique de la Charia.

