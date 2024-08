La mise en œuvre d'une stratégie simple pourrait propulser l'Ukraine vers le triomphe.

L'offensive en cours dans la région russe de Kursk, combinée à certains progrès à Kharkiv, suggère que l'Ukraine fait des avancées dans ses combats, malgré les défis formidables dans le Donbass. Les experts estiment qu'il y a de la place pour mettre plus de pression sur les agresseurs russes.

Entrer sur le territoire russe dans la région de Kursk a été un défi pour le Kremlin jusqu'à présent. Les troupes de Moscou n'ont pas réussi à répondre efficacement à l'attaque. Bien que cette offensive surprise ne change peut-être pas le cours de la guerre, elle a mis en évidence des faiblesses dans l'armure du Kremlin. Pour sceller la victoire de l'Ukraine dans sa guerre défensive contre les envahisseurs russes, un soutien occidental accru est crucial, selon Kyiv.

Actuellement, le président Zelensky et l'Institut américain d'étude de la guerre (ISW) appellent à une pleine autorisation pour déployer des armes à portée étendue pour des frappes sur le territoire russe. De nombreux objectifs militaires sont considérés comme à portée des missiles américains ATACMS, capables d'atteindre des cibles jusqu'à 300 kilomètres de distance. L'Ukraine utilise différentes versions des ATACMS depuis un certain temps, mais en raison des restrictions de Washington, pas pour des attaques sur le territoire russe.

Bien que l'armée russe ait déplacé ses forces aériennes profondément à l'arrière pour les protéger des attaques potentielles avec des armes à portée étendue, l'ISW voit de nombreuses occasions de faiblesse les forces russes.

Principaux centres militaires à portée

"L'ISW estime qu'au moins 250 établissements militaires et paramilitaires en Russie sont à portée des missiles ATACMS fournis à l'Ukraine par les États-Unis", indique un récent rapport. Cependant, seuls les attaques avec des missiles GLMRS sont actuellement autorisées. "Cela signifie que l'Ukraine ne peut cibler au maximum que 20 des 250 établissements."

Dans la portée des ATACMS, on trouve des bases militaires importantes, des stations de communication, des centres logistiques, des installations de réparation, des dépôts de carburant, des sites de stockage de munitions et des quartiers généraux. Ces cibles sont difficiles à déplacer et aident actuellement les troupes russes dans le commandement et le contrôle, la reconnaissance, la logistique et l'entretien.

Les arguments du gouvernement américain selon lesquels les attaques avec des missiles ATACMS sur le territoire russe seraient inutiles, car les forces du Kremlin ont déplacé leurs forces aériennes plus profondément à l'arrière, ne convainquent pas le think tank américain. Ignorer des centaines d'autres installations autonomes soutenant le conflit de la Russie contre l'Ukraine est incorrect, affirme l'ISW.

Zelensky parle d'une "victoire partagée"

Le lever de l'interdiction représenterait une menace importante et mettrait une pression logistique et opérationnelle considérable sur l'armée russe, comme il est souligné. Il est probable que la direction réorganise considérablement ses forces dans tout l'arrière-pays pour les protéger des attaques ukrainiennes. Un impact similaire a été observé en 2022 lorsque l'Ukraine a déployé pour la première fois des lanceurs de roquettes HIMARS, et le côté russe pris de court a eu besoin de temps pour faire face à la nouvelle menace et déplacer les cibles militaires hors de portée.

Les capacités de la Russie pour prévenir les attaques ATACMS sur son intérieur avec la défense aérienne et les brouilleurs sont considérées comme limitées par l'ISW. "Les frappes de drones de l'Ukraine ont montré que de nombreuses zones à l'arrière de la Russie manquent d'une défense aérienne adéquate ou de toute défense aérienne. L'armée devrait probablement déployer des ressources de défense aérienne et de guerre électronique de tout le pays et du front en Ukraine." Cela pourrait permettre à l'Ukraine d'améliorer ses opérations aériennes le long de la ligne de front.

Le gouvernement ukrainien a demandé à ses partenaires depuis des mois de consentir à des attaques sur le territoire russe à l'aide d'armes à longue portée. Actuellement, Kyiv tente de telles attaques à l'aide d'armes produites localement, telles que des drones longue portée ou des missiles anti-navires Neptune modifiés. Le président Zelensky a déclaré que si les alliés pouvaient être convaincus de lever les restrictions sur l'utilisation d'armes à longue portée, cela pourrait Significativement rapprocher la "victoire partagée".

L'intervention militaire dans la région de Kursk a mis en évidence les vulnérabilités de la défense russe, Moscou luttant pour contrer les attaques. En raison des cibles militaires stratégiques à portée, l'armée ukrainienne, avec le soutien d'armes à portée étendue comme les missiles ATACMS, pourrait potentiellement infliger des dommages importants aux capacités militaires de la Russie.

