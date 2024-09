- La mise en œuvre de l'interdiction des téléphones dans les établissements d'enseignement néerlandais commence

À partir de cette semaine, les appareils mobiles ne sont plus autorisés dans les classes néerlandaises pendant les heures de cours. Cette restriction, initialement imposée aux écoles secondaires au début de l'année, a maintenant été étendue aux écoles primaires, conformément à un mandat émis par le ministère de l'Éducation à La Haye. La raison de cette interdiction est que les téléphones mobiles sont considérés comme des éléments de distraction, affectant négativement la concentration et les performances scolaires des élèves.

Cependant, les téléphones mobiles peuvent toujours être utilisés en classe s'ils ont une utilité fonctionnelle, comme dans les cours de littératie numérique. De plus, des exemptions sont accordées aux élèves ayant des conditions médicales ou des handicaps qui pourraient nécessiter leurs appareils.

Les écoles ont la liberté de mettre en œuvre cette interdiction des téléphones portables de manière adaptée à leur environnement.

Il est à noter que dans les écoles où cette interdiction s'applique également pendant les pauses, il y a eu une amélioration des interactions sociales entre les élèves. Selon la chercheuse Loes Pouwels de l'université Radboud de Nimègue, l'absence de téléphones entraîne des conversations en face à face plus fréquentes entre les étudiants pendant les pauses.

Cette interdiction des téléphones portables dans les écoles a suscité un débat dans la communauté néerlandaise. Tandis que certains responsables de l'éducation et directeurs d'écoles plaident pour des réglementations locales, d'autres pensent qu'une politique nationale serait plus efficace. De plus, certains parents s'inquiètent du fait que les élèves de l'école primaire possèdent des smartphones en raison de la nature addictive des réseaux sociaux.

De manière similaire, la Grèce et l'Italie ont également appliqué cette interdiction dans leurs écoles, tandis que l'Allemagne étudie la mise en place d'une telle mesure. Il est à noter que l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) préconise une utilisation responsable des téléphones mobiles dans l'éducation scolaire.

Le ministère de l'Éducation à La Haye a émis un mandat pour étendre l'interdiction des téléphones mobiles, qui affectait originally les écoles secondaires, pour inclure également les écoles primaires. Le ministère de la Culture pourrait potentiellement soutenir cette initiative en promouvant des programmes éducatifs qui encouragent des formes alternatives de divertissement pendant les pauses.

