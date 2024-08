- La mise en œuvre de ces initiatives environnementales pourrait potentiellement sauver notre Terre.

Il y a une décennie, des initiatives mondiales se sont fixées des objectifs ambitieux : d'ici 2050, il ne devrait plus y avoir d'émissions de gaz à effet de serre préjudiciables au climat. Nous avons encore plus de vingt ans devant nous, mais la route vers cet objectif est longue et difficile. Les gouvernements, les corporations et les sociétés s'efforcent depuis longtemps de réduire les émissions en utilisant des incitations et des réglementations. Il n'y manque pas de stratégies, de programmes et d'actions, mais personne ne peut prédire avec certitude leur contribution finale.

Une équipe internationale de chercheurs s'est récemment penchée sur cette question pour la première fois. Ils ont analysé près de 1500 politiques liées au climat de 41 pays mises en œuvre entre 1998 et 2022.

Les résultats sont décevants : dans la plupart des cas, ces politiques n'ont pas eu d'impact significatif, selon les chercheurs qui ont publié leurs conclusions dans la revue "Science". Seules 69 situations ont connu une réduction significative de CO2. Cette étude a été réalisée par des chercheurs de l'Institut de recherche sur les impacts du changement climatique de Potsdam et du MCC en Allemagne, ainsi que par leurs homologues d'Oxford, de Paris et de Victoria au Canada.

L'action climatique efficace repose sur un mélange

L'analyse de cette étude utilise des données de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et montre qu'un mélange de politiques est le plus efficace pour le climat. Cela est particulièrement vrai pour les mesures populaires de subventions et de réglementation. Dans 70 % des cas, les réductions d'émissions étaient dues à au moins deux instruments ou plus.

Les améliorations les plus significatives ont été réalisées dans le secteur du bâtiment, suivi des transports, de l'industrie et de l'électricité. La combinaison de mesures est particulièrement efficace lorsqu'elle comprend un outil de tarification, comme les taxes sur l'énergie, les prix du CO2 ou la mise en place d'un marché du carbone. Cependant, il existe d'autres mesures qui contribuent également à l'effet lorsqu'elles sont combinées. Par exemple, les mesures d'information, comme les étiquettes de neutralité climatique, selon l'étude.

Malheureusement, il est impossible de quantifier l'impact individuel de chaque mesure dans l'ensemble. Elles peuvent soit amplifier, soit atténuer l'impact favorable au climat.

L'Allemagne brille dans les transports

Les chercheurs suggèrent d'adapter les paquets de mesures aux différents secteurs. Dans les secteurs de l'industrie et de l'électricité, la fixation des prix est particulièrement efficace, tandis que dans les transports et la construction, les mesures de conversion sont plus appropriées.

L'étude met en avant le Royaume-Uni comme exemple positif. Là-bas, l'introduction d'un prix du carbone pour les générateurs d'énergie britannique en 2013, associée à une série d'autres mesures de contrôle et d'incitations, a entraîné une réduction notable des émissions dans les années suivantes. Des observations similaires ont été faites par les chercheurs en Chine. Là aussi, le gouvernement a mis en place un prix du carbone, mais a également supprimé les subventions à l'industrie fossile et investi dans des sources d'énergie durables et efficaces.

Selon l'étude, l'Allemagne excelle dans un secteur difficile : les transports. Dans les années 2000, le pays a connu les plus importantes réductions d'émissions grâce à ce secteur. Les prix plus élevés dans le trafic routier

Lire aussi: