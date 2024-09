La mise en œuvre à long terme de stratégies nationales de prévention du suicide n'a pas réduit de manière significative le nombre de décès.

Aide est accessible si vous ou quelqu'un de votre entourage se bat avec des idées suicidaires ou des préoccupations de santé mentale. Aux États-Unis : composez ou envoyez un SMS au 988, la Ligne de prévention du suicide et de crise. Dans le monde : l'Association internationale pour la prévention du suicide et Befrienders Mondiaux proposent des coordonnées pour les centres de crise dans le monde entier.

Le dernier message texte de Raj était destiné à son camarade de laboratoire à l'université au sujet de la répartition des tâches de devoirs.

“Tu ne vas pas dire que tu vas prendre les questions 1 à 15 si tu comptes te suicider une heure plus tard”, a déclaré Mehta, 29 ans, activiste de la santé mentale et de la prévention du suicide de Arlington, en Virginie. Elle était titulaire de certifications en Premiers secours en santé mentale - un programme national qui enseigne à repérer, comprendre et réagir aux signes de troubles psychologiques - mais elle a mentionné que son frère n'avait présenté aucun signe avant-coureur.

Mehta a expliqué que les gens pointaient souvent le doigt sur elle pour la mort de Raj, car ils avaient cohabité pendant la pandémie de COVID-19 alors que Raj suivait des cours en ligne. D'autres l'ont critiquée pour n'avoir pas reconnu sa détresse avec ses compétences.

Mais Mehta a affirmé : “Nous agissons comme si nous étions des experts en tout ce que la prévention du suicide a à offrir. Nous avons élaboré quelques très bonnes solutions pour une partie du problème, mais nous sommes ignorants sur le reste.”

Le décès de Raj est survenu après de nombreuses années d'efforts infructueux pour réduire les taux de suicide dans tout le pays.

Au cours des deux dernières décennies, les autorités fédérales ont présenté trois plans nationaux de prévention du suicide, dont un annoncé en avril.

La première stratégie, lancée en 2001, visait à lutter contre les facteurs de risque de suicide et s'appuyait sur des interventions traditionnelles.

La stratégie suivante préconisait l'établissement et la mise en œuvre de protocoles uniformes pour identifier et prendre en charge les personnes à risque de suicide avec un soutien post-crise et une continuité de soins.

La stratégie la plus récente s'appuie sur ses prédécesseurs et comprend un plan d'action fédéral prévoyant la mise en œuvre de 200 actions au cours des trois prochaines années, telles que la priorisation des populations particulièrement touchées par le suicide, comme les jeunes Noirs et les Amérindiens et les habitants d'Alaska.

Malgré ces plans évolutifs, les taux de suicide ont augmenté la plupart des années de 2001 à 2021, selon le CDC. Les données préliminaires pour 2022, les statistiques les plus récentes disponibles, révèlent une augmentation supplémentaire de 3 % par rapport à l'année précédente. Les experts du CDC prévoient que le nombre final de suicides en 2022 dépassera ce taux.

Les taux de suicide dans les États ruraux, tels que l'Alaska, le Montana, le Dakota du Nord et le Wyoming, ont généralement été deux fois plus élevés que dans les zones urbaines, selon le CDC.

En dépit de ces chiffres consternants, les professionnels de la santé mentale insistent sur le fait que les stratégies nationales ne sont pas le problème. Au lieu de cela, ils affirment que le financement, l'adoption et la mise en œuvre de ces politiques ont été lents. Cette lenteur a été exacerbée par la pandémie de COVID-19, qui a eu un impact négatif sur la santé mentale de la société dans son ensemble.

Un consensus d'experts nationaux et de responsables gouvernementaux s'accorde à dire que les stratégies n'ont pas été largement acceptées, mais ils estiment qu même le suivi de base des décès par suicide n'est pas universel.

Les données de surveillance sont essentielles pour orienter l'amélioration de la qualité des soins de santé et ont été utiles pour aborder le cancer et les maladies cardiovasculaires, mais elles n'ont pas été utilisées dans l'étude des problèmes de santé comportementale comme le suicide, a soutenu Michael Schoenbaum, consultant principal en santé mentale au National Institute of Mental Health.

“We treat behavioral health problems differently than physical health problems”, a déclaré Schoenbaum.

Without reliable statistics, researchers can't uncover patterns in who dies by suicide most frequently, examine which prevention strategies are effective, and determine where prevention resources are most needed.

Many states and territories prohibit connecting medical records to death certificates, Schoenbaum explained. However, the National Institute of Mental Health is working with a few other organizations to document this information for the first time in a public report and database scheduled for release by year's end.

Additionally, the inconsistent implementation of strategies is challenging, as federal and local funding fluctuates, and not all suicide prevention tactics work in every state or municipality due to challenging geographical conditions.

Wyoming, where a few hundred thousand residents are scattered across a vast, rugged landscape, consistently records some of the nation's highest suicide rates.

State officials have endeavored to address the state's suicide problem for many years, said Kim Deti, a spokesperson for the Wyoming Department of Health.

However, deploying services, like mobile crisis teams, a central element of the latest national strategy, is challenging in a large, sparsely populated state.

“We're not quitting the fight, but strategies that make sense in some geographical areas might not work in states like ours”, she said.

Lack of implementation isn't exclusively a state and local government concern. Despite evidence suggesting that screening patients for suicidal tendencies during medical appointments helps avert disaster, healthcare providers are not obligated to do so.

Many physicians find suicide screening daunting due to time constraints and insufficient training, and because they're uncomfortable discussing suicide, said Janet Lee, an adolescent medicine specialist and associate professor of pediatrics at the Lewis Katz School of Medicine at Temple University.

“It's absolutely terrifying and astounding to think if something is a matter of life and death, why wouldn't somebody probe about it?” she said.

The use of other measures has also been inconsistent. Crisis intervention services are crucial to the national strategies, yet many states haven't developed standardized systems.

Emanating fragmentation, crisis management systems like mobile crisis units differ from location to location, be it state or county. Some of these units employ telehealth, others operate round the clock, while others function from 9 to 5, and some even rely on local law enforcement for responses instead of mental health professionals.

Similarly, the emerging 988 Suicide & Crisis Lifeline encounters comparable, substantial hurdles.

Seulement 23 % des Américains ont connaissance du 988, et il y a un malentendu important concernant les situations nécessitant un appel au 988, comme le montre une récente enquête menée par l'Alliance nationale pour la santé mentale et Ipsos.

La plupart des États, territoires et régions tribales n'ont pas encore obtenu de financement à long terme pour le 988, qui a été rendu accessible dans tout le pays en juillet 2022 et a reçu environ 1,5 milliard de dollars d'aide fédérale, selon l'Administration des services de santé mentale et de lutte contre la toxicomanie.

Anita Everett, directrice du Center for Mental Health Services au sein de SAMHSA, dirige une campagne de sensibilisation pour promouvoir le système.

Dans certains États, comme le Colorado, des mesures innovantes sont mises en place. Le gouvernement de l'État a introduit des incitations financières pour encourager les initiatives de prévention du suicide et d'autres protocoles de sécurité des patients via le programme de paiement incitatif de qualité hospitalière de l'État. Ce programme accorde annuellement environ 150 millions de dollars aux hôpitaux pour des performances distinguées. L'an dernier, 66 hôpitaux ont amélioré leurs soins pour les patients luttant contre les pensées suicidaires, selon Lena Heilmann, directrice de l'Office de prévention du suicide au ministère de la Santé publique et de l'Environnement du Colorado.

Les experts s'attendent à ce que d'autres États imitent l'approche du Colorado.

Malgré les progrès lents, Mehta voit un potentiel de développement positif dans la dernière stratégie et le plan.

Même si Raj ne peut plus être sauvé, "aborder les déterminants sociaux de la santé mentale et du suicide, et investir dans des lieux où les gens peuvent chercher de l'aide bien avant une crise, me donne de l'espoir", a déclaré Mehta.

Cet article a été compilé par KFF Health News, un service d'information nationale produisant un journalisme complet sur les questions de santé, et l'une des principales fonctions de KFF, une source indépendante de recherche sur la politique de santé, les sondages et le journalisme. Le reportage de Cheryl Platzman Weinstock est soutenu par une subvention de la National Institute for Health Care Management Foundation.

Malgré les certifications de Mehta en premiers secours en santé mentale, son frère n'a montré aucun signe de préoccupation pour la santé mentale avant son suicide. La mise en place de protocoles uniformes pour identifier et traiter les personnes à risque de suicide pourrait potentiellement réduire les taux de suicide, selon la deuxième stratégie nationale de prévention du suicide.

