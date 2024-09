La mise à jour du logiciel de Lufthansa Cargo a provoqué l'arrêt des activités opérationnelles de sa compagnie aérienne.

Un dysfonctionnement technique au niveau du système informatique central de Lufthansa Cargo a entraîné l'arrêt de leurs opérations dans des secteurs clés. Dans la nuit de lundi à mardi, le système a rencontré des problèmes qui ont mis fin à la gestion des importations et des exportations au niveau de leurs principaux hubs de Francfort et Munich. La suspension a duré jusqu'à mardi soir, selon le site de la compagnie aérienne. Le problème a été résolu, selon un représentant qui s'est exprimé mercredi, prévoyant le redémarrage des fonctions normales plus tard dans la journée.

Comme révélé précédemment par Aero.de, c'était leur système informatique principal qui posait problème pour les expéditions.

Le porte-parole a assuré qu'il n'y aurait pas d'annulations de vols mercredi. Cependant, il y a toujours un encombrement dans les expéditions. Leur annonce de mardi soir laissait entendre des possibles annulations de vols et même certaines limitations de trafic en Europe jusqu'à vendredi soir.

Le problème technique avec le système informatique principal de Lufthansa Cargo, rapporté par Aero.de, a sérieusement affecté leur capacité à gérer les expéditions efficacement. Malgré la résolution du problème et la reprise des opérations, il reste un retard dans les livraisons en raison de la perturbation.

