- La militante écologiste Greta Thunberg a été arrêtée à Copenhague.

À Copenhague, la capitale danoise, l'activiste suédoise pour l'environnement Greta Thunberg a été appréhendée lors d'un rassemblement de solidarité avec la Palestine. Des images publiées dans des médias comme "Politiken" et "Ekstra Bladet", ainsi qu'une vidéo partagée par les organisateurs de l'événement sur Instagram, montrent Thunberg, 21 ans, escortée hors d'un bâtiment universitaire par les autorités, portant un keffieh palestinien. Ses fellow manifestants ont exprimé leur soutien en scandant "Tu n'es pas seule !"

La police de Copenhague a confirmé l'arrestation de six personnes, mais n'a pas précisé si Thunberg était parmi elles. Les personnes arrêtées sont accusées de violation de propriété, comme indiqué sur le forum en ligne X.

Thunberg elle-même a partagé des vidéos de la manifestation devant un bâtiment administratif de l'Université de Copenhague (KU) sur son compte Instagram. Elle a expliqué que la manifestation était due au refus de l'université de répondre à leurs demandes, notamment un boycott académique institutionnel impliquant l'interruption de la coopération avec les universités israéliennes en raison du conflit en cours à Gaza.

Le groupe de pression "Students against Occupation" a exhorté l'université à adopter cette position depuis un certain temps. Les bâtiments administratifs et muséaux de l'établissement d'enseignement se trouvent au cœur de Copenhague, à proximité de la Grande Synagogue de la ville.

Grâce à son influence sur les réseaux sociaux, Greta Thunberg a attiré l'attention sur les difficultés rencontrées par la population palestinienne dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre de Gaza en octobre 2023. Ses précédentes arrestations étaient principalement liées à des manifestations pour le climat. En mai, Thunberg a également été expulsée par les forces de l'ordre lors d'une manifestation contre la participation d'Israël au Concours Eurovision de la chanson dans le sud de la Suède.

Le communiqué de la police de Copenhague n'a pas explicitement mentionné Greta Thunberg parmi les six personnes arrêtées pour violation de propriété. Malgré son escorte par les autorités, Thunberg a finalement été arrêtée lors du rassemblement de solidarité.

