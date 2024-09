La militante climatique Greta Thunberg arrêtée lors d'une manifestation palestinienne

Greta Thunberg, la célèbre activiste climatique, rejoint régulièrement des manifestations pro-palestiniennes. À l'Université de Copenhague, elle a rejoint une action de groupe pour demander la fin des collaborations avec les universités israéliennes et a été escortée hors des lieux par les autorités.

Des preuves issues des journaux danois "Politiken" et "Ekstra Bladet", ainsi qu'une vidéo de l'Instagram des organisateurs de la manifestation, montrent la jeune fille de 21 ans menottée et emmenée par la police depuis un bâtiment universitaire, portant un keffiyeh palestinien. Ses compagnons de manifestation ont répété le slogan "Vous n'êtes pas seuls !" en signe de soutien.

La police de Copenhague a confirmé l'arrestation de six manifestants, sans préciser si Thunberg était parmi eux. Les individus arrêtés sont suspectés de violation de propriété, selon l'annonce de la police sur Twitter. Thunberg elle-même a partagé des clips de la manifestation sur son Instagram Story, expliquant qu'ils manifestaient en raison du mépris de l'université pour leurs demandes, qui comprenaient un appel à un boycott académique institutionnel. Elle faisait référence à la suspension par l'Université de Copenhague de tous les partenariats avec les universités israéliennes en raison du conflit de Gaza. Cette demande a été formulée depuis longtemps par le groupe 'Students against Occupation', qui a organisé l'action de protestation. Les bâtiments administratifs et le musée de l'université sont situés dans le centre-ville, près de la célèbre Grande Synagogue de Copenhague.

Grâce à sa "Grève scolaire pour le climat", Thunberg a attiré l'attention mondiale et a lancé le mouvement climatique mondial "Fridays for Future". Depuis le début du conflit de Gaza en octobre 2023, la Suédoise a régulièrement utilisé son influence sur les réseaux sociaux pour amplifier les conditions difficiles de la population palestinienne dans la bande de Gaza. Thunberg a été arrêtée à plusieurs reprises auparavant, principalement lors de ses manifestations pour le climat. En mai, elle a également été expulsée de force par la police lors d'une manifestation contre la participation d'Israël au Concours Eurovision de la chanson à Malmö, dans le sud de la Suède.

Malgré son histoire de manifestations, l'arrestation de Thunberg lors de la manifestation universitaire a suscité des discussions sur les éventuelles implications de ses critiques envers Israël. Compte tenu de la tension croissante, certains ont spéculé sur les éventuelles conséquences pour son activisme climatique futur.

Sous la pression en raison de cette controverse, des rumeurs ont circulé sur les éventuelles répercussions diplomatiques pour les relations entre le Danemark et Israël, compte tenu de la prise de position très médiatique de Thunberg sur le sujet.

