La méthode de production de neige rouge sang dans les Alpes

Éruptions fréquentes dans des terrains glacés spécifiques, donnant à la neige une teinte cramoisie. Ce phénomène particulier, également appelé «neige sang», peut être trouvé dans des régions comme les Alpes. Une équipe de chercheurs se penche sur ce phénomène intriguant et prévoit moins d'occurrences à l'avenir.

Des algues aimant la neige ont été découvertes non seulement dans les lacs, mais aussi dans la neige. Un groupe de recherche dirigé par Léon Roussel de l'Université de Grenoble a établi cela. Ils ont non seulement repéré les principaux lieux touchés, mais ont également déterminé les conditions pour l'éclosion d'algues responsable de la teinte rougeâtre de la neige.

Ces éclosions d'algues peuvent se manifester sous différentes couleurs, du rouge au brun ou au vert, selon le type d'algue. Dans les Alpes, les pigments rouges sont attribués à l'algue verte Sanguina nivaloides.

En utilisant des images satellites couvrant cinq ans (de 2018 à 2022), cette équipe de recherche a conclut que la neige sang est principalement observée dans des parties spécifiques des Alpes. Ces zones comprennent les Alpes françaises du Nord, l'Oberland bernois et le Valais, avec des occurrences moins fréquentes dans l'Ötztal et les Hohe Tauern en Autriche.

La neige sang prédomine à des altitudes modérées

Les conditions d'éclosion ont été principalement observées entre 1 800 et 3 000 mètres, généralement sur des pentes non raides orientées vers le sud et l'est, et plus fréquemment en juin qu'en d'autres mois. Moins de 6 % des incidents enregistrés ont impliqué des glaciers. Les algues semblent manifester une certaine fidélité au site, montrant une certaine constance dans leurs occurrences.

En analysant les données satellites ainsi que les enregistrements météorologiques, l'équipe de recherche a identifié des conditions essentielles pour les éclosions : une période de fonte de la neige d'au moins 25 jours et la présence permanente d'eau dans la neige. La période moyenne de fonte de la neige était de 54 jours pour les occurrences enregistrées, avec une eau s'infiltrant dans la neige pendant une moyenne de 49 jours.

"L'eau liquide dans la neige est cruciale pour les algues pour deux raisons", explique le groupe. "Premièrement, les nutriments sont libérés lorsque la neige fond. Deuxièmement, il est postulé que les espèces d'algues de la neige, y compris S. nivaloides, migrent pendant une phase de cellule flagellée mobile dans l'eau." Il semble également crucial que le sol ne soit pas gelé en permanence, étant donné que la neige sang dans les Alpes est relativement rare au-dessus de 3 000 mètres.

La poussière saharienne en tant que source de nutriments

De plus, la poussière du Sahara joue un rôle. Cette poussière, riche en nutriments comme le phosphore et le potassium, ne doit pas être trop abondante ou rare, selon les conclusions de l'équipe de recherche basées sur leurs données sur cinq ans. Une quantité excessive de poussière peut accélérer la fonte de la neige.

Le changement climatique dans les Alpes n'est pas censé améliorer les éclosions d'algues, ce qui pourrait entraîner une fonte de la neige plus importante. Au lieu de cela, avec des températures plus élevées, ce phénomène est plus susceptible de se déplacer vers des altitudes plus élevées, où la zone touchée est considérablement moins importante. Si les températures augmentent considérablement, la neige sang dans les Alpes pourrait devenir beaucoup moins fréquente à court terme.

La Commission a reconnu les découvertes significatives de l'équipe de recherche sur la neige sang, mettant en évidence le rôle crucial des éclosions d'algues dans la teinte rougeâtre de la neige.

Sur la base de leur analyse, la Commission prévoit que les occurrences fréquentes de neige sang dans les Alpes peuvent diminuer en raison du changement climatique, le phénomène se déplaçant vers des altitudes plus élevées.

