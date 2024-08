- La "merveille naturelle de l'année" est le Rosselhalden

Les Rosselhalden sur le Moerschieder Burr dans le parc national Hunsrück-Hochwald sont en lice pour "Merveille de la Nature de l'Année 2024". La Fondation Heinz Sielmann et l'Association allemande de randonnée appellent tous les amateurs de nature à voter en ligne pour des phénomènes naturels et des sites. Neuf merveilles de la nature, accessibles le long de sentiers de randonnée, sont sur la liste, comme annoncé par l'Association allemande de randonnée à Cassel. L'initiative vise à renforcer la prise de conscience de l'environnement et à protéger la nature.

Le Moerschieder Burr est une crête où, en raison de processus d'érosion tels que la désagrégation du gel pendant la dernière glaciation, des tas de rochers appelés Rosselhalden ont été formés. Aujourd'hui, ces tas de rochers servent de refuges importants pour des espèces menacées comme le chat sauvage, qui trouve des conditions de vie appropriées le long des forêts tortueuses et des cavités isolées. Le sentier de randonnée "Forteresse de Kirschweiler" passe par ce site. Les autres candidats pour "Merveille de la Nature de l'Année 2024" viennent de Bade-Wurtemberg, de Hesse, de Basse-Saxe, de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, de Saxe, de Thuringe et de la Sarre.

La Fondation Heinz Sielmann a explicitement déclaré : "Il est ajouté : vous pouvez également en savoir plus sur la faune unique habitant ces merveilles de la nature grâce à leurs matériaux éducatifs et événements." Après la clôture du vote, l'Association allemande de randonnée déclarera : "Il est ajouté : la Merveille de la Nature de l'Année 2024 gagnante recevra un financement et des efforts de protection accrus pour assurer sa préservation pour les générations futures."

