- La mère se défend en justice

Les allégations sont difficiles à supporter même pour les observateurs de tribunal expérimentés : un couple de Basse-Saxe est accusé d'avoir régulièrement maltraité et violé leur fille ou belle-fille pendant plusieurs mois avant de planifier sa mort. Le homme de 58 ans et la femme de 54 ans comparaissent maintenant à nouveau devant le tribunal régional de Brunswick, entre autres, pour complicité de meurtre, viol aggravé et coups et blessures dangereux.

Les accusations portées contre le couple de Bad Harzburg, dans les montagnes du Harz, ont déjà été entendues au même endroit il y a environ un an et demi. Lors du premier procès, la mère a été condamnée à une peine de prison totale de 13,5 ans en juin 2023, et son partenaire à neuf ans et six mois. La femme a même été placée en détention sécurisée. Cependant, la Cour fédérale de justice (BGH) a annulé le verdict.

Une autre chambre doit retenter l'affaire

Selon les juges fédéraux, l'évaluation des preuves était défectueuse et la capacité à témoigner de la victime présumée devait être clarifiée. Les mandats d'arrêt ont été levés. Bien que le couple reste suspect, il n'y a plus de suspicion forte du crime. L'affaire a été renvoyée à une autre chambre du tribunal régional pour un nouveau procès.

Au procès en appel, la mère nie les allégations. "Les actes de violence allégués ne se sont pas produits", a déclaré son avocat au tribunal régional de Brunswick. Elle n'a jamais touché sa fille de 26 ans, n'a toléré aucune violence contre elle et n'a pas tenté de mettre fin à ses jours, a déclaré l'avocat. Le beau-père accusé de 58 ans reste silencieux.

Dans une accusation portant sur 19 points, le parquet a présenté les chefs d'accusation contre le couple dans le détail. Selon l'acte d'accusation, lorsque les crimes étaient sur le point d'être découverts, le couple a planifié la mort de la victime avec des comprimés. Selon l'avis de l'accusation, elle a été sauvée uniquement parce qu'elle avait auparavant confié à un avocat et convenu d'un mot de passe avec elle. Le jour où elle a envoyé le mot de passe cinq fois, ses parents ont été arrêtés.

Ancien partenaire condamné et emprisonné

Le partenaire de la jeune femme de 26 ans était fréquemment impliqué activement dans les graves crimes. Lors d'un procès antérieur en 2022, le tribunal régional de Brunswick a condamné le partenaire, alors âgé de 28 ans, à plus de six ans de prison pour maltraitance grave. Le défendeur a admis, entre autres, un viol aggravé, des coups et blessures dangereux, une privation de liberté et une tentative de meurtre contre son partenaire. Ce n'est qu'après cela que les parents ont été mis sous surveillance judiciaire.

Les audiences du nouveau procès contre le couple devant l'autre chambre sont prévues jusqu'à la fin octobre. La capacité à témoigner et l'interrogatoire de la victime présumée sont particulièrement au centre des préoccupations. Un médecin a été appelé à témoigner en premier comme témoin pour s'exprimer sur la capacité à témoigner et l'interrogatoire, déclarant qu'à son avis, les deux étaient possibles dans le cas de la victime présumée. La chambre prévoit également d'entendre la jeune femme comme témoin dans les procédures.

