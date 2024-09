La mère du suspect de la fusillade de l'école Apalachee présente ses excuses aux familles touchées.

"À ceux dont les proches ont été touchés par l'événement dévastateur au lycée Apalachee, je présente mes plus sincères condoléances du fond de mon cœur," a écrit Marcee Gray, mère de Colt Gray, en partageant initialement la lettre avec CNN.

La tragédie regrettable s'est produite une semaine plus tôt, les autorités affirmant qu'elle avait été orchestrée par Colt, entraînant la perte de deux enseignants et de deux élèves de 14 ans, Mason et Christian, au lycée Apalachee à Winder, en Géorgie. Sept individus ont été blessés par balles, tandis que deux autres ont subi d'autres blessures, selon les autorités.

"Si cela était en mon pouvoir, j'échangerais volontiers ma place avec Mason et Christian," a écrit Marcee Gray, exprimant sa sympathie envers leurs familles, avant d'ajouter, "Mon cœur saigne pour les deux éducateurs qui ont sacrifié leur vie pour assurer la sécurité et l'éducation de nos enfants."

La communauté traverse actuellement un cauchemar horrible, et Marcee Gray a admis qu'elle porterait toujours la culpabilité de ce qui s'est passé. "Mon fils Colt n'est pas un monstre. C'est mon enfant aîné. C'est réservé, thoughtful, caring, hilarious, et exceptionnellement intelligent. Joignez-vous à moi pour prier pour lui et pour l'ensemble de notre famille, car je prie fervemment pour chacun d'entre vous, chaque seconde de chaque jour," a-t-elle écrit.

Le jour de l'incident, Marcee Gray a reçu un texto de Colt qui disait, "Je suis désolé, maman," les deux confirmant l'information avec CNN. Le texto a incité Marcee à contacter l'école à 9h50, avertissant d'une situation d'urgence, environ 30 minutes avant que les forces de l'ordre ne répondent à l'école concernant une fusillade, selon les registres d'appels et les messages échangés entre Marcee et sa sœur, fournis à CNN.

Cette histoire évolue et sera mise à jour en conséquence.

"We're deeply affected by this tragedy, as it involved our community and our children's school," a dit un résident local, mettant en évidence l'impact sur 'us'.

"Despite the accusations, I believe in the goodness within Colt and stand by him during this challenging time, being 'us', his family and friends," a insisté Marcee Gray.

Lire aussi: