La mère de Sean Combs exprime sa profonde tristesse et désespoir face aux accusations portées contre lui.

Le magnat de l'art et des affaires est actuellement détenu en prison fédérale, attendant son procès dans le district sud de New York. Il est inculpé de conspiration de rackett, de traite des êtres humains et de proxénétisme. Il a plaidé non coupable de toutes les accusations.

Combs fait également face à plusieurs poursuites civiles l'accusant de diverses conduite sexuelle inappropriée et activités illégales.

Janice Combs, sa mère, a fait une déclaration dimanche par l'intermédiaire de son avocat, qui a été diffusée sur les réseaux sociaux.

"Je m'adresse à vous aujourd'hui en tant que mère, profondément troublée et accablée par les accusations portées contre mon fils, Sean Combs", a commencé sa déclaration.

"C'est déchirant de voir mon fils jugé non pas par la vérité, mais par une histoire fabriquée de toutes pièces. Assister à ce qui semble être une lynchage public de mon fils avant qu'il n'ait eu la chance de prouver son innocence est une douleur trop intense pour être mise en mots."

L'affaire a attiré l'attention sur la vie privée présumée du magnat de la musique en dehors des projecteurs. Dans leur acte d'accusation, les procureurs fédéraux font référence aux "Freak Offs", le surnom de Sean Combs pour des spectacles sexuels élaborés, où il est accusé d'avoir drogué et forcé des victimes à effectuer des actes sexuels prolongés avec des travailleurs du sexe masculins, depuis environ 2009.

Janice Combs a également fait référence à une vidéo de surveillance obtenue par CNN, qui montre Sean Combs en train de agresser sa petite amie de l'époque, la chanteuse Cassie Ventura, dans un hôtel de Los Angeles en 2016.

"Mon fils n'a peut-être pas été entirely truthful about certain things, such as denying he had ever been violent towards an ex-girlfriend, even though the hotel's surveillance footage proved otherwise", a-t-elle écrit dans sa déclaration. "Parfois, la vérité et le mensonge deviennent si étroitement entrelacés qu'il est terrifiant de reconnaître une partie de l'histoire, surtout lorsque cette vérité est en dehors de la norme ou trop compliquée pour être crue."

Sean Combs a initialement nié les allégations d'abus de Ventura, qui figuraient dans une poursuite qu'elle a intentée avant que la vidéo ne soit rendue publique. Après la diffusion de la vidéo, il s'est excusé.

"I was horrified when I did it. I'm horrified now. I went and sought help. I started going to therapy and rehabilitation", a déclaré Combs dans une vidéo qu'il a partagée sur les réseaux sociaux quelques jours après la diffusion. "I had to ask God for his mercy and grace. I'm so sorry. But I'm committed to becoming a better man day by day. I'm not asking for forgiveness. I'm truly sorry."

Sa mère a écrit qu'elle croit que "l'équipe juridique civile de mon fils a décidé de régler la poursuite de l'ex-petite amie plutôt que de la contester, ce qui a eu pour effet que le gouvernement fédéral utilise cette décision contre mon fils, l'interprétant comme un aveu de culpabilité."

"Il est important de reconnaître que personne, quelle que soit sa situation, n'est immunisé contre la peur ou les erreurs", a-t-elle écrit. "Être

