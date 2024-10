La mère de la famille de Whitney Houston, âgée de 91 ans, est décédée.

En tant que membre du groupe de gospel et de soul Sweet Inspirations, Cissy Houston a connu ses premières victoires. Plus tard, cette artiste lauréate d'un Grammy a collaboré avec des poids lourds de la musique comme Jimi Hendrix et Beyoncé. Malheureusement, la matriarche de la famille Houston, connue surtout comme la mère de Whitney Houston, nous a récemment quittés.

À l'âge de 91 ans, la chanteuse américaine Cissy Houston a quitté ce monde dans sa maison du New Jersey, entourée de sa famille. Pat Houston, sa belle-fille, a confirmé la nouvelle à l'Associated Press. Cissy Houston luttait contre la maladie d'Alzheimer.

"We've lost the pillar of our family," a déclaré Pat Houston. "Her invaluable contributions to music and pop culture are second to none. Her more than six decades-long journey in the realm of music and entertainment will remain etched in our hearts." La carrière de Cissy Houston comprend des performances aux côtés d'icônes telles qu'Elvis Presley et Aretha Franklin, lui valant deux Grammys au passage.

Cissy Houston faisait partie des célèbres Sweet Inspirations aux côtés de Doris Troy et de sa nièce Dee Dee Warwick. Ensemble, elles ont fourni des chœurs pour de nombreux artistes de soul, notamment Otis Redding, Lou Rawls, The Drifters et Dionne Warwick. La dernière performance de Cissy Houston avec les Sweet Inspirations a eu lieu en 1969, après leurs spectacles avec Presley à Las Vegas. Leur tube R&B le plus célèbre, "(Gotta Find) A Brand New Lover", figurait sur leur cinquième album, "Sweet Sweet Soul", en 1970.

Après son départ des Sweet Inspirations, Cissy Houston a entamé une carrière solo couronnée de succès, enregistrant plus de 600 chansons dans divers genres. Sa voix a été entendue sur des pistes avec de nombreux artistes, notamment Chaka Khan, Donny Hathaway, Jimi Hendrix, Luther Vandross, Beyoncé, Paul Simon, Roberta Flack et sa célèbre fille. Pour ses albums "Face to Face" en 1997 et "He Leadeth Me" l'année suivante, Cissy Houston a remporté des Grammys dans la catégorie Album gospel traditionnel de l'âme.

