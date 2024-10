La mère de Diddy critique le concept d'"humiliation publique".

Depuis plusieurs semaines, le rappeur Sean "Diddy" Combs est confronté à de nouvelles allégations de maltraitance. Sa mère, Janice Small Combs, est maintenant sortie en sa défense. Par l'intermédiaire de son avocat, Natalie G. Figgers, elle a publié une déclaration au nom de la famille Combs, qui a été relayée par divers médias américains tels que "The Hollywood Reporter". Dans cette déclaration, Janice conteste les exécutions publiques de son fils et affirme qu'il n'est pas le "monstre" que le public a peint de lui. Combs est sous surveillance en raison d'accusations récentes, notamment des allégations de traite d'êtres humains et de comportements sexuels inappropriés.

Janice Small Combs a reconnu que son fils n'est pas parfait et a commis des erreurs, comme tout le monde. Cependant, elle nie fermement les allégations portées contre lui. "Voir mon fils jugé sur la base de récits fabriqués plutôt que de la vérité est insupportable", a-t-elle écrit. "Assister à la condamnation publique de mon fils avant qu'il n'ait la chance de prouver son innocence est une douleur indescriptible". Elle a également souligné que chaque individu mérite un procès équitable et la possibilité de présenter sa défense devant un tribunal.

Un enfant de neuf ans parmi les victimes présumées

Le 1er octobre, il a été révélé que Combs fait maintenant face à 120 chefs d'accusation supplémentaires, en plus des 12 chefs d'accusation initiaux. L'avocat Tony Buzbee a déclaré qu'il représente divers individus qui accusent Combs de crimes sexuels datant de 1991. De nombreux individus affirment avoir été agressés après avoir été drogués. Il y a également des individus mineures parmi les victimes présumées, y compris un garçon de neuf ans.

L'an dernier, Combs a conclu un accord à l'amiable avec son ex-petite amie Cassie, qui l'accusait de viol et d'abus. Combs a nié les allégations, mais plus tard, en mai, une vidéo est apparue montrant qu'il avait physiquement agressé la chanteuse dans un hôtel. Deux jours plus tard, il a présenté des excuses, déclarant "Je suis vraiment désolé" pour ses actes. Dans sa déclaration, Janice Small Combs a admis que son fils avait menti à ce sujet, mais elle a fourni une explication : "Mon fils n'a peut-être pas été complètement honnête, par exemple lorsqu'il a nié avoir jamais été violent envers une ex-petite amie, malgré les preuves de la vidéosurveillance de l'hôtel qui montraient le contraire". Parfois, a-t-elle expliqué, "la vérité et les mensonges peuvent devenir si entremêlés que c'est terrifiant d'admettre une partie de l'histoire, surtout lorsque cette vérité est en dehors de la norme ou trop complexe pour être crue".

La mère qualifie les allégations d'"insupportables"

Janice Small Combs a soutenu que le mensonge de son fils ne suffisait pas à le rendre coupable des "allégations insupportables et graves" portées contre lui. "De nombreux individus qui ont été injustement condamnés et ultérieurement innocentés des chefs d'accusation l'ont été non pas parce qu'ils étaient coupables des crimes dont ils étaient accusés, mais parce qu'ils ne répondaient pas à l'idée que la société se fait d'une 'bonne personne'", a-t-elle poursuivi. Elle a affirmé que c'était déchirant d'entendre les "railleries" dirigées contre son fils et qu'il n'avait jamais eu l'occasion de présenter sa version des faits.

"Les fausses accusations proférées contre lui sont motivées par des individus qui cherchent à obtenir un gain financier plutôt que la justice", a poursuivi Janice Small Combs : "Les allégations non fondées de comportements sexuels inappropriés entravent les vraies victimes d'abus sexuels dans l'obtention de la justice qu'elles méritent". Cette "injustice" est "intolérable" pour toute la famille. "L'aspect le plus distressant de ce supplice est de voir la dignité de mon cher fils être enlevée, pas pour ce qu'il a fait, mais pour ce que les gens choisissent de croire à son sujet".

Sean Combs, qui a connu le succès sous divers noms tels que Puff Daddy, P. Diddy et, plus récemment, Diddy, a été arrêté à New York depuis la mi-septembre suite à son inculpation par un grand jury. La cour a refusé sa caution à deux reprises, malgré des offres substantielles.

Janice Small Combs a exprimé ses préoccupations quant au garçon de neuf ans parmi les victimes présumées dans les affaires d'abus sexuels contre son fils. Cette situation, a-t-elle déclaré, rend les allégations encore plus distressantes et insupportables.

De plus, Janice a fermement condamné l'utilisation d'accusations fausses pour chercher un gain financier plutôt que de poursuivre la justice, car elle estime que cela ternit injustement la réputation des individus et entrave les vraies victimes d'abus sexuels dans l'obtention de la justice qui leur est due.

Lire aussi: