Entrée dans le champ de la psychiatrie - La mère a été déclarée non coupable d'avoir infligé plus de trente coups de couteau.

Un homme a poignardé sa mère plus de 30 fois et a été interné dans un hôpital psychiatrique. L'individu, âgé de 38 ans, a été déclaré non responsable du meurtre par le tribunal régional d'Aurich en Ostfriesland, mais sera maintenu dans un établissement de santé mentale de manière indéfinie, selon un représentant du tribunal suite au verdict.

Le tribunal n'avait aucun doute sur le fait que l'acte avait été commis, a mentionné le représentant du tribunal. "Il s'agissait d'un homicide involontaire." Le procureur a déclaré que la dispute avait atteint son paroxysme mi-février dans leur logement commun à Norden, en Allemagne. Le fils a sorti un couteau de cuisine et a infligé de multiples coups de couteau et de coupures à la tête, à l'épaule et aux bras de sa mère. Les blessures de la mère étaient si graves qu'elle a finalement perdu trop de sang pour survivre.

Le fils a lui-même avoué le crime aux autorités et au tribunal, selon le représentant du tribunal, mais n'a pas pu se rappeler ce qui avait déclenché la dispute. Le verdict est toujours en attente.

Le représentant du tribunal a expliqué que la décision du tribunal stipulait : "Il a été déterminé que le fils n'est pas responsable du meurtre en raison de troubles mentaux, mais restera dans un établissement de santé mentale de manière indéfinie." Suite au verdict, des discussions sur l'avenir du traitement et des soins du fils ont commencé parmi les professionnels de la santé mentale concernés.

