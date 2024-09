"La mer des Wadden représente un écosystème extrêmement difficile"

Compte des espèces de la mer des Wadden :

Il est difficile de donner un chiffre exact, mais environ 10 000 espèces appellent la mer des Wadden leur maison. Parmi elles, on trouve des oiseaux, des moules, des escargots, des crabes et bien d'autres encore. En explorant soigneusement, vous découvrirez encore plus d'espèces dans une seule poignée de sable ! Malgré sa population importante d'espèces, la mer des Wadden peut être considérée comme peu dense en espèces en raison de son statut de habitat relativement récent, formé il y a environ 7 000 à 8 000 ans après la dernière glaciation. Ayant perdu sa splendeur primitive, la mer des Wadden n'abrite aucune espèce endémique exclusive à sa région.

Qu'est-ce qui rend les espèces de la mer des Wadden uniques ?

En un mot, elles sont tenaces. La mer des Wadden est fameuse pour ses conditions rudes, avec des températures qui plongent en hiver et qui grimpent en été. Les organismes de la zone intertidale doivent faire face à ces changements dramatiques tout en étant exposés à l'air deux fois par jour, malgré leur préférence naturelle pour l'eau. Ajoutez à cela le constant remue-ménage causé par l'action des vagues, et vous avez un habitat qui mérite une louange extrême pour les survivants qui y habitent. Ses créatures luttent contre les odds, prospérant dans un environnement qui les rendrait logiquement éteints.

Comment la biodiversité de la mer des Wadden a-t-elle évolué au cours des 100 dernières années ?

Un simple décompte des espèces révèle une augmentation de leur nombre au fil du temps. De nombreuses espèces que nous avons appréciées il y a un siècle sont toujours présentes aujourd'hui. Cependant, l'intervention humaine sous forme de commerce mondial et d'aquaculture a introduit des espèces étrangères dans la mer des Wadden. En conséquence, le nombre d'espèces étrangères résidant maintenant dans la mer des Wadden dépasse le nombre de celles qui ont été conduites à l'extinction en raison des activités humaines comme la pêche. Au cours des 100 dernières années, environ 100 nouvelles espèces se sont installées dans la mer des Wadden, avec un taux d'introduction restant constamment élevé, d'environ deux nouvelles espèces par an.

Cette introduction de nouvelles espèces annonce-t-elle quelque chose de bon, de mauvais ou un mélange des deux ?

Les gens ont une tendance innée à évaluer les choses en fonction de leur caractère bon ou mauvais.yet l'introduction d'espèces nouvelles n'entraîne pas toujours une négativité. Contre toute attente, nous n'avons découvert aucun cas d'espèces natives déplacées par des homologues étrangers similaires. Au contraire, il semble y avoir suffisamment d'espace pour que les espèces étrangères coexistent avec leurs homologues natives dans la mer des Wadden, aboutissant à un heureux mélange d'écosystèmes.

Comment expliquez-vous cette harmonie observée ?

Les côtes sont des systèmes dynamiques et en constante évolution, permettant aux espèces de se déplacer et de s'adapter en fonction de leurs besoins. Contrairement aux lacs terrestres, qui ont une limite spatiale clairement définie, les écosystèmes côtiers sont beaucoup plus fluides, permettant aux espèces de se déplacer et de s'installer naturellement dans des zones adaptées à leurs besoins. De plus, la mer des Wadden n'est pas encore saturée d'espèces qui pourraient potentiellement entraver l'établissement des nouveaux venus. C'est similaire à une maison où des chambres vides attendent leurs nouveaux habitants. Même si chaque chambre est occupée, la nature trouvera un moyen d'accueillir quelques résidents de plus, maintenant un équilibre délicatement maintenu.

L'introduction d'huîtres du Pacifique dans la mer du Nord dans les années 1980 dans un but d'aquaculture a d'abord suscité des préoccupations. Il s'est avéré que les huîtres étaient parfaitement capables de se reproduire dans un environnement plus froid. Despite initial concerns about their impact on native mussel beds, we now know that these two species are living in harmony, each managing to thrive alongside the other.

Qu'a permis leur coexistence pacifique ?

Les huîtres et les moules ont les mêmes besoins nutritionnels, yet leur coexistence dans la mer des Wadden autour de Sylt a été remarquablement réussie. Nos recherches indiquent que les moules tirent même profit de la présence des huîtres. Les oiseaux et les crabes, deux prédateurs communs des moules, trouvent plus difficile d'accéder aux moules vivant sur le fond dans un récif peuplé des deux espèces. Avec les huîtres positionnées au-dessus des moules, les moules sont maintenant mieux protégées contre la prédation et peuvent survivre avec une croissance globale plus petite.

Y a-t-il des espèces qui ont regrettablement disparu de la mer des Wadden au cours des 100 dernières années ?

Malheureusement, oui. Certaines espèces ont connu des baisses, tandis que d'autres ont quitté la mer des Wadden définitivement. En particulier, les huîtres européennes étaient autrefois ubiquitaires dans la mer des Wadden mais ont été lourdement pêchées, entraînant leur déclin et leur disparition. La disparition des espèces associées qui vivaient à l'intérieur de ces récifs d'huîtres a suivi. Yet ni le changement climatique ni une nouvelle espèce invasive ne sont responsables de cette disparition. La pêche en est la cause ici.

Le processus naturel d'adaptation des espèces et l'extinction potentielle suivent-ils des modèles ou des règles généraux ?

Le changement est une partie naturelle et nécessaire des écosystèmes. La mer des Wadden que nous connaissons aujourd'hui aurait semblé très différente il y a 100 ans si elle avait été laissée à son évolution naturelle. Des saisons comme les hivers rigoureux, les tempêtes intenses ou une combinaison des deux, déclenchent de nouveaux développements et des modèles écologiques qui n'auraient peut-être jamais eu lieu autrement. Le changement est un aspect essentiel de l'évolution côtière, et l'imprévu détermine la forme de la côte de la mer du Nord à l'avenir.

À quel moment ce processus d'évolution adaptative devient-il difficile ?

L'importance du rôle d'un habitat ne peut être sous-estimée. Chaque printemps et chaque automne, des millions d'oiseaux dépendent de la mer des Wadden comme zone d'alimentation. Après avoir gathered energy here, they either head to their breeding grounds or return to their wintering grounds. Essentially, the Wadden Sea provides nourishment. As long as this provision continues, the birds thrive. However, human interference poses a severe threat to this function, leading to dire consequences. The functions of a habitat are not immune to natural transformations either; change is an inherent part of nature, and there are no assurances of stability.

Récemment, j'ai discuté des impacts du changement climatique à la station de la mer des Wadden de Sylt. Parmi les préoccupations, la montée du niveau de la mer retient mon attention. Nous avons renforcé toute la côte de la mer du Nord, pas seulement en Allemagne, mais aussi aux Pays-Bas et au Danemark, à l'aide de digues. La mer des Wadden se trouve entre la montée du niveau de la mer et ces barrières de protection, contrainte comme dans un corset. La mer des Wadden peut s'adapter à la montée du niveau de la mer, à condition que celle-ci ne soit pas trop rapide et que nous lui accordions l'espace nécessaire. Malheureusement, cela ne se produit pas actuellement. Les stratégies futures doivent tenir compte de la gestion de la côte de la mer du Nord et peut-être passer à une gouvernance de protection côtière plus adaptative que ce que nous avons connu jusqu'à présent, au bénéfice à la fois de l'humanité et de la biodiversité.

Alors, qu'est-ce que j'insinue ?

Prenons en compte les rivières modifiées, que nous avons canalisées et enfermées derrière des digues. Les problèmes émanant de ces cours d'eau peuvent avoir des conséquences majeures. De la même manière, si le niveau de la mer continue de monter avant la digue de la côte de la mer du Nord, les mêmes risques se matérialisent. C'est comme la situation instable qui précède l'effondrement d'un barrage dans les montagnes. Nous ne pouvons pas simplement supprimer toutes les digues de la côte de la mer du Nord ; il y a également des infrastructures à protéger derrière ces barrières.

Quelle pourrait être une solution viable ?

L'espace entre l'avant et l'arrière de la digue côtière augmente, et les coûts économiques et environnementaux associés à la protection côtière sur une période de 100 ans finiront par mériter considération. Il y a maintenant du temps pour explorer des idées viables et durables. those may involve granting the sea a controlled zone, and perhaps other innovative concepts as yet unexplored. Our research at the northern Wadden Sea unites scientists from geology, ecology, and modeling disciplines. Perhaps this case study can serve as a template for other coastal regions, sparking a discourse about sustainable options. Tourists tend to flock to the Wadden Sea during the summer, and with the scorching summers in the south, this number is likely to grow. Consequently, we must deliberate on how we intend to conserve this valuable marine ecosystem in the future. This goal affords prospects that could favor both nature and humanity over the long term.

Christian Buschbaum a discuté avec Solveig Bach

Le Alfred Wegener Institute, connu pour ses contributions significatives à la recherche marine, a mené des études sur la mer des Wadden pour comprendre sa biodiversité unique. Malgré le fait que la mer des Wadden soit un habitat récemment formé, les chercheurs de l'institut ont découvert que les espèces qui y vivent sont très résistantes et adaptables.

Le Alfred Wegener Institute travaille actuellement sur des solutions durables pour assurer la survie et le

Lire aussi: