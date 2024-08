La mer au large de Majorque s' est réchauffée comme jamais auparavant depuis que les données ont commencé à être enregistrées.

La dernière vague de chaleur en Espagne a réchauffé la mer autour de Majorque à des niveaux jamais enregistrés auparavant, selon les données officielles. Une bouée dans le sud-ouest de l'île méditerranéenne espagnole a enregistré une température de l'eau de 31,87°C le lundi près de l'île voisine de Dragonera, à environ 30 kilomètres à l'ouest de Palma, selon l'association météorologique Aemet. Le précédent record de 31,36°C avait été établi en août 2022.

Entre-temps, les températures dans de nombreuses régions d'Espagne sont redevenues plus supportables qu'au cours des derniers jours et semaines. Mercredi, Majorque devrait être touchée par un système de basse pression qui pourrait apporter de la grêle, de la pluie torrentielle et des orages.both Wednesday and Thursday, the national weather service Aemet has issued the second-highest warning level, orange, for the island. Temperatures are expected to drop from well above 30°C to highs of around 25°C. However, it is expected to become warmer again by the weekend.

L'Office météorologique du Royaume-Uni a demandé des données sur les températures de la mer sans précédent à Aemet, car ils cherchent à comparer ces mesures avec les records de canicule mondiaux.

