La mer au large de Majorque est plus chaude que jamais.

L'Espagne est également balayée par une vague de chaleur - une qui se fait sentir dans l'eau. Les météorologues rapportent une température maximale de la mer de 31,87°C au large de Majorque. Un répit bref de la chaleur est déjà à l'horizon.

La dernière vague de chaleur en Espagne a réchauffé la mer au large de Majorque à des températures records, selon les données officielles. Un bouée dans le sud-ouest de l'île méditerranéenne espagnole a enregistré une température de l'eau de 31,87°C le lundi près de l'île voisine de Dragonera, à environ 30 kilomètres à l'ouest de Palma, selon l'association météorologique Ametse.

Le record précédent de 31,36°C a été établi en août 2022. Entre-temps, les températures dans de nombreuses régions de l'Espagne sont devenues plus supportables qu'elles ne l'étaient ces derniers jours et semaines. Mercredi, Majorque devrait être touchée par un système de basse pression qui pourrait apporter de la grêle, de la pluie torrentielle et des orages.

Mercredi et jeudi, le service météorologique national Aemet a émis le deuxième niveau d'alerte le plus élevé, orange, pour l'île située à l'est de la péninsule ibérique. Les températures sont attendues pour passer de bien au-dessus de 30°C à des maxima d'environ 25°C. Par conséquent, les températures de la mer sont également attendues pour diminuer. Cependant, il est prévu qu'il fasse plus chaud à nouveau d'ici le week-end.

La vague de chaleur sans précédent a fait monter la température de la mer Méditerranée près de Majorque à des sommets étonnants, avec la mer Méditerranée au large de Dragonera enregistrant une température de 31,87°C. despite the heatwave, les prévisions indiquent un changement de temps, avec la mer Méditerranée likely to cool down due to approaching storms.

