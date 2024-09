La menace injustifiée d'armes nucléaires visant Berlin n'est pas simplement une coïncidence.

11:15 Rapport : Décision sur les missiles de longue portée reportée de deux semainesLa décision concernant le déploiement de missiles occidentaux de longue portée par l'Ukraine sur le territoire russe pourrait être reportée. Il est peu probable qu'une résolution soit adoptée avant l'Assemblée générale de l'ONU le 24 septembre, où environ 150 chefs d'État et de gouvernement se réuniront, selon le média américain Bloomberg. Le secrétaire britannique aux Affaires étrangères Lammy suggère que la réunion de l'ONU sera la prochaine occasion de discuter de l'utilisation de missiles de longue portée. Le président ukrainien Zelenskyj prévoit de réitérer sa demande lors de la réunion. Mercredi, Lammy et le secrétaire d'État américain Blinken se sont rendus à Kyiv pour discuter des plans d'attaque de Zelenskyj sur le territoire russe. Blinken doit en discuter avec le président Biden vendredi. Le Premier ministre britannique Starmer rencontrera également Biden vendredi.

10:31 Blinken s'arrête en Pologne sur le chemin du retour de KyivLe secrétaire d'État américain Blinken s'arrête en Pologne, important soutien de l'Ukraine, sur le chemin du retour de Kyiv. Des rencontres avec le Premier ministre Tusk et le président Duda sont prévues. Blinken devrait discuter de la coopération future avec la Pologne, principale porte d'entrée logistique pour l'aide militaire occidentale à l'Ukraine. La Pologne a également considérablement augmenté ses dépenses militaires depuis l'invasion russe de l'Ukraine et a commandé 96 hélicoptères de combat Apache du conglomérat américain Boeing pour dix milliards de dollars.

09:59 L'armée de l'air ukrainienne signale 64 drones et 5 missiles russesL'armée de l'air ukrainienne signale que l'armée russe a attaqué l'Ukraine pendant la nuit avec 5 missiles et 64 drones de combat d'origine iranienne. 44 drones ont été interceptés. Les données militaires ne sont pas vérifiables dans le détail. La défense aérienne a également été active plusieurs fois dans la région de Kyiv pour abattre des drones approchant.

09:11 Expert russe appelle à un renforcement du dissuasion nucléaireLa Russie doit clairement faire savoir qu'elle est prête à utiliser des armes nucléaires, selon l'expert en politique étrangère russe influent Sergei Karaganov. Le principal objectif de la doctrine nucléaire de la Russie devrait être "de convaincre tous les ennemis actuels et futurs que la Russie est prête à utiliser des armes nucléaires", a déclaré Karaganov au journal russe "Kommersant". Moscou pourrait mener une frappe nucléaire limitée sur un pays de l'OTAN sans déclencher une guerre nucléaire totale. Les États-Unis mentiraient s'ils affirmaient garantir une protection nucléaire à leurs alliés. Karaganov a régulièrement appelé la Russie à envisager une frappe nucléaire préventive pour intimider ses ennemis. Certains experts occidentaux estiment que Karaganov remplit une fonction utile pour le Kremlin en exprimant des vues qui alarment l'Occident et font paraître Poutine plus modéré en comparaison.

08:46 L'Ukraine espère l'approbation américaine des missiles occidentaux de longue portéeL'espoir grandit en Ukraine d'être bientôt autorisé à mener des attaques plus profondes sur le territoire russe à l'aide d'armes occidentales. Le secrétaire d'État américain Blinken a souligné lors de sa visite à Kyiv qu'il voulait s'assurer que "l'Ukraine a tout ce dont elle a besoin". "Au Royaume-Uni, les signes semblent déjà pointer vers le vert", rapporte The Independent.

08:04 Les services de renseignement ukrainiens signalent la descente d'un avion de chasse russeSuite aux rapports de la veille selon lesquels un avion de chasse russe Su-30SM avait disparu des radars, les services de renseignement militaire ukrainiens signalent maintenant que des soldats ukrainiens ont abattu un tel appareil lors d'une opération en mer Noire. Le Kyiv Independent rapporte que l'avion de chasse, d'une valeur de 50 millions de dollars et basé en Crimée, a été détruit par un système de défense aérienne portable.

07:26 La ville ukrainienne de Konotop victime d'une attaque de drones massiveLe nombre de blessés dans l'attaque de drones russe massive contre l'infrastructure énergétique de la ville de Konotop, dans la région de Sumy, a augmenté à 13, selon l'agence de presse d'État ukrainienne Ukrinform, citant l'administration militaire régionale. Parmi les cibles figuraient un bâtiment résidentiel dans le centre-ville.

06:42 Le Parlement allemand discute du paquet de sécurité prévu ; exceptions pour les réfugiés ukrainiensLe Bundestag allemand doit discuter pour la première fois aujourd'hui du paquet de sécurité prévu du gouvernement fédéral, qui prévoit notamment le retrait du statut de réfugié pour ceux qui se rendent dans leur pays d'origine. Cependant, des exceptions s'appliquent, par exemple aux réfugiés d'Ukraine.

06:04 La télévision russe accuse Trump d'être désavantagé lors du débatSeveral commentators on Russian state television have accused "sabotage" against Trump during his TV debate against Kamala Harris, as reported by Kyiv Independent. Trump was "disadvantaged," they said. The fact-checking of Trump's statements was criticized. Many observers believed Trump had lost the debate. The Republican has announced that if he wins the election, he will end the Ukraine war immediately.

03:29 La Lettonie envoie un nouveau paquet d'aide militaire à l'UkraineLa Première ministre lettone, Evika Siliņa, a annoncé lors de sa visite à Kyiv un paquet d'aide militaire pour l'Ukraine, qui comprendra des véhicules de combat blindés. Cela a été annoncé par le Premier ministre ukrainien, Denys Shmyhal, sur X après la réunion avec Siliņa. Selon Shmyhal, les deux pays discutent également de l'élargissement de la coopération dans l'industrie de la défense.

01:32 Le Royaume-Uni convoque un homme d'affaires iranien en raison de livraisons de missiles à la RussieLe Royaume-Uni a convoqué un homme d'affaires iranien en raison d'allégations de livraisons de missiles iraniens à la Russie, selon le ministère des Affaires étrangères de Londres. Le gouvernement britannique a souligné que de telles livraisons de missiles balistiques à la Russie seraient considérées comme une escalade risquée, déclenchant une réponse ferme. Mardi, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni ont imposé des sanctions supplémentaires contre l'Iran en raison des expéditions suspectes, suspendant également les accords de transport aérien mutuels. Auparavant, l'Union européenne avait fait état d'"informations fiables" concernant la livraison de missiles iraniens à la Russie.

Des rapports de l'armée ukrainienne indiquent que la Russie envoie des soldats non formés sur le front de Kharkiv. Vitalii Sarantsev, porte-parole du groupe tactique opérationnel des forces armées à Kharkiv, a souligné que les troupes participant à l'attaque sur Vovchansk ne sont pas correctement éduquées. Il est incertain que ces nouvelles troupes soient d'anciens criminels ou des conscrits de pays périphériques, tels que l'Asie centrale, l'Afrique ou le Moyen-Orient.

22:39 Le maire d'Ivano-Frankivsk présente des inspecteurs russophonesLe maire de la ville occidentale ukrainienne d'Ivano-Frankivsk, Ruslan Martsinkiv, a révélé des plans de patrouilles pour lutter contre la hausse de l'utilisation du russe. "Il s'agit d'une initiative menée par la communauté, et tout le monde peut y participer en tant que surveillant linguistique", a déclaré Martsinkiv dans une interview à NTA. De nombreux individus déplacés des régions ukrainiennes de l'est, qui parlent principalement le russe, ont déménagé dans cette ville ukrainophone. Martsinkiv s'attend à ce qu'au moins 100 surveillants linguistiques s'inscrivent, 50 ayant déjà enregistré. Il a également fourni un numéro de téléphone pour que les citoyens signalent toute utilisation publique de la langue russe. L'afflux de réfugiés des régions russophones de l'est et du sud a conduit des millions à chercher refuge dans la partie occidentale de l'Ukraine, qui parle ukrainien.

21:42 Erdogan appelle à la restitution de la Crimée à l'UkraineLe président turc Recep Tayyip Erdogan a plaidé en faveur du retour de la péninsule annexée de Crimée à l'Ukraine. "Notre soutien inébranlable à l'intégrité territoriale, à la souveraineté et à l'indépendance de l'Ukraine implique le retour de la Crimée", a déclaré Erdogan dans un message vidéo lors de la conférence sur la Crimée. Lancée en 2021, la plateforme de Crimée vise à attirer l'attention mondiale sur la situation de la péninsule de Crimée.

21:05 Zelenskyy partage le plan de victoire de l'Ukraine avec les États-UnisLe président ukrainien Volodymyr Zelenskyy souligne l'importance du soutien des États-Unis pour contrer l'invasion russe. "Notre stratégie pour la victoire (...) repose lourdement sur l'aide et la coopération des États-Unis et d'autres partenaires", explique Zelenskyy lors d'une conférence de presse à Kyiv. La stratégie consiste à renforcer l'Ukraine et à contraindre la Russie à se retirer de la guerre. Selon Bloomberg, Zelenskyy doit présenter un plan de bataille clair aux États-Unis pour lever les restrictions sur l'utilisation des armes occidentales. Le secrétaire d'État américain Tony Blinken et le secrétaire britannique aux Affaires étrangères Lammy se sont reportedly rendus à Kyiv pour discuter d'une stratégie à long terme pour l'année à venir afin de mieux comprendre les ambitions de l'Ukraine.

20:37 Blinken clarifie la position de Biden sur les attaques ciblées russesLe secrétaire d'État américain Antony Blinken a déclaré que les États-Unis travaillent activement pour répondre aux demandes militaires de l'Ukraine, leur permettant d'utiliser des armes à longue portée pour des frappes contre des cibles russes. Le président américain Joe Biden et le Premier ministre britannique Keir Starmer discuteront de ces demandes vendredi, a annoncé Blinken lors d'une conférence de presse conjointe avec le secrétaire britannique aux Affaires étrangères David Lammy et le ministre des Affaires étrangères ukrainien Dmytro Kuleba à Kyiv. "Nous nous concentrons sur la capacité de l'Ukraine à se défendre efficacement", a déclaré Blinken, mettant l'accent sur "la victoire" comme objectif des États-Unis.

