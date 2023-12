La menace d'inondation s'accroît en Californie, où plus de 20 millions de personnes sont en état d'alerte.

Une alerte aux inondations a été lancée pour plus de 20 millions de personnes dans le sud de la Californie, y compris à Los Angeles, car une rivière atmosphérique menace de provoquer des inondations et des coulées de boue.

Juste après un système qui a frappé la Californie mardi, un autre système va maintenant traverser le Golden State de mercredi à vendredi.

"Une tempête plus forte apportera pendant plusieurs heures des pluies modérées à fortes et des rafales de vent mercredi et vendredi, avec des menaces d'inondations et d'orages", a déclaré le bureau du Service météorologique national de Los Angeles.

La pluie a déjà commencé à tomber dans le nord de la Californie, et le système commencera à glisser vers le sud au cours de la journée de mercredi. Jeudi, cette tempête atteindra son apogée dans le sud de la Californie, avec quelques averses persistantes vendredi.

Le service météorologique prévient également que les modèles à haute résolution "indiquent un risque faible mais non nul de rotation dans les tempêtes qui pourrait entraîner des trombes d'eau ou de petites tornades, en particulier entre Point Conception et le comté côtier de Los Angeles".

Les orages sont rares dans l'État. La Californie côtière compte environ cinq jours d'orage par an, contre 80 jours en moyenne pour la Floride.

Des précipitations généralisées de 2 à 4 pouces sont attendues le long de la côte, avec 4 à 8 pouces de pluie possibles dans les montagnes. Los Angeles pourrait recevoir plus d'un mois de pluie en quelques jours.

La plus grande menace d'inondation mercredi sera au nord de Los Angeles où il y a un risque modéré de niveau 3 sur 4 de précipitations excessives le long de la côte centrale de la Californie, y compris Santa Barbara et Oxnard. Jeudi, cette menace se déplacera légèrement vers le sud pour inclure Santa Monica et Redondo Beach.

"Cette ampleur et ce taux de précipitations sont susceptibles de provoquer des inondations éclair dispersées/nombreuses, dont certaines pourraient être significatives et plus importantes, avec la possibilité de coulées éclair, urbaines et de boue/débris sur les cicatrices de brûlures récentes", a déclaré le Weather Prediction Center.

La tempête apportera également beaucoup de neige sur certaines parties de la Sierra Nevada, où les plus hauts sommets pourraient recevoir de 6 à 12 pouces supplémentaires.

D'ici vendredi, ce système poussera cette humidité plus à l'est, vers l'Arizona, l'Utah et le Nevada. Des rafales de vent de 20 à 30 mph seront également observées dans ces États, ce qui entraînera des conditions de voyage dangereuses à l'approche du week-end de vacances.

Source: edition.cnn.com