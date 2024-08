La menace a été décrite comme "très grave".

Pour environ 200 000 fans de Taylor Swift, c'est une déception amère, mais selon la police, la bonne décision : le promoteur annule tous les trois concerts prévus à Vienne en raison de craintes d'une attaque terroriste à la dernière minute. Les enquêteurs ont découvert des substances chimiques à domicile d'un islamiste de 19 ans.

La police autrichienne enquête à plein régime après l'arrestation de deux suspects terroristes et l'annulation de tous les concerts de Taylor Swift à Vienne. Un islamiste radicalisé de 19 ans avait préparé des attaques et avait pour cible les concerts de la pop star dans la capitale, selon les autorités de sécurité. En prévention, les trois événements massifs prévus pour cette semaine ont été annulés dans les 24 heures précédant la première apparition de Swift jeudi. Selon le gouvernement autrichien, le niveau de menace était "très sérieux".

Alors que le jeune homme de 19 ans et une autre personne ont été arrêtés, la police n'a pas révélé l'âge de cette dernière ou son lien avec l'adolescent pour des raisons tactiques. Cependant, les organisateurs s'inquiétaient des éventuels complices. Divers médias ont rapporté, citant des cercles de sécurité, que d'autres suspects étaient recherchés. La police n'a pas confirmé cela. Autrement, peu de choses étaient connues au départ sur l'enquête.

Tous les concerts de Swift dans sa tournée étaient complets, y compris ceux à Vienne. Chaque soir, 65 000 personnes auraient été au stade Ernst Happel, avec 15 000 à 20 000 fans de Swift attendus aux alentours du stade.

Le chancelier Nehammer : "Une tragédie évitée"

"L'annulation des concerts de Taylor Swift par les promoteurs est une grande déception pour tous les fans autrichiens", a écrit le chancelier autrichien Karl Nehammer sur X. "La situation concernant l'attaque terroriste apparemment planifiée à Vienne était très sérieuse. Grâce à la coopération intensive de notre police et de la nouvelle DSN (Direction de la sécurité de l'État et des services de renseignement) avec les services étrangers, la menace a été reconnue, combattue et une tragédie évitée."

Les enquêteurs ont perquisitionné des locaux à Ternitz, à environ 75 kilomètres au sud-ouest de Vienne, toute la journée de mercredi. Le jeune homme de 19 ans y a également été arrêté. Le soir, des spécialistes étaient toujours sur place. La police n'a pas révélé si des supports de données tels que des ordinateurs ou des téléphones portables avaient été saisis. La deuxième arrestation a eu lieu à Vienne.

Le jeune Autrichien de 19 ans était actif sur des plates-formes pertinentes sur Internet. Selon la police, il est devenu radicalisé via des forums en ligne et a prêté allégeance à l'organisation terroriste État islamique en juillet.

Le fait que les plans d'attaque aient pu être assez avancés est suggéré par la découverte de substances chimiques dans les pièces. Les enquêteurs y travaillaient en tenue de protection. Ce que le teenager prévoyait exactement reste flou.

Pas de concerts de remplacement prévus

"En raison de la confirmation par les autorités gouvernementales d'une attaque terroriste planifiée au stade Ernst Happel, nous n'avons d'autre choix que d'annuler les trois concerts prévus pour la sécurité de tous", a annoncé Barracuda Music. Aucun remplacement n'est prévu. Taylor Swift est programmée pour d'autres concerts à Londres. "Tous les billets seront automatiquement remboursés dans les 10 prochains jours ouvrables", a annoncé Barracuda Music.

La gestion de Swift s'est d'abord référée au communiqué du promoteur et n'a pas commenté davantage. La chanteuse de 34 ans était apparemment déjà en Autriche, mais cela n'a pas été confirmé.

Les fans, surnommés "Swifties", ont réagi profondément déçus mais ont également compris l'annulation. "Je n'arrive pas à y croire", a écrit l'un sous le post Instagram de Barracuda Music annonçant l'annulation. "Mon cœur est brisé", a écrit quelqu'un d'autre. Beaucoup de fans considèrent toujours l'annulation comme la bonne décision compte tenu de la menace terroriste très réelle apparente.

Après les arrestations, la police a été interrogée sur la pertinence de l'annulation des concerts. Le président de la police de Vienne, Gerhard Pürstl, a évité de donner de telles recommandations. Cependant, il a fait savoir que bien que la menace immédiate ait été minimisée, un "danger abstrait" persistait encore.

