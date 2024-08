La Méditerranée a presque complètement évaporé.

Il y a plus de cinq millions d'années, la mer Méditerranée a connu une transformation spectaculaire. Les eaux de la mer sont devenues de plus en plus salées, entraînant la mort de nombreuses espèces végétales et animales. Seules environ onze pour cent des espèces autochtones ont réussi à survivre à cette crise saline, selon une équipe de recherche publiée dans la revue "Science". Il a fallu 1,7 million d'années pour que la biodiversité revienne après que l'eau douce a recommencé à couler dans le bassin.

Aujourd'hui, le seul passage entre l'Atlantique et la Méditerranée est le détroit de Gibraltar, un étroit canal qui permet à l'eau douce de s'écouler dans la Méditerranée plus salée. Selon les théories actuelles, ce passage s'est fermé il y a environ 6 millions d'années en raison du déplacement de la lithosphère terrestre. Ce déplacement a entraîné des changements significatifs de salinité et de température dans la Méditerranée il y a environ 7,6 millions d'années.

Un océan dévasté

Sans l'afflux d'eau de l'Atlantique, la Méditerranée s'est finalement asséchée, l'eau des rivières comme le Nil et l'Èbre ne pouvant maintenir le niveau de l'eau. Cela a entraîné l'accumulation d'une couche de sel d'un kilomètre d'épaisseur sous la mer, selon une équipe dirigée par Konstantina Agiadi de l'Université de Vienne.

Pour explorer l'impact de ces changements extrêmes sur la vie méditerranéenne, les chercheurs ont analysé des fossiles de pays côtiers et des carottes de sédiments marins âgées de 12 à 3,6 millions d'années.

Un terrain de reproduction pour l'extinction

Suite à la crise salinienne de Messine, comme il est rapporté dans l'étude, deux tiers des espèces de la Méditerranée ont été éliminées. Les récifs coralliens des régions tropicales ont péri, et seuls 86 des 779 espèces spécifiques à la Méditerranée ont survécu. Les chercheurs ne sont pas encore sûrs de savoir comment ces espèces survivantes ont réussi à le faire.

Dès que l'Atlantique a recommencé à couler dans le bassin il y a environ 5,33 millions d'années, les espèces non autochtones ont repris leurs habitats. Les requins blancs et les dauphins ont également commencé à peupler la Méditerranée.

Il est surprenant que la recovery de l'écosystème ait pris un temps inhabituellement long, comme l'a rapporté l'équipe dirigée par Agiadi. Le modèle actuel de biodiversité décroissante d'ouest en est existe toujours dans la Méditerranée. La biodiversité de la Méditerranée est inhabituellement élevée pour sa taille en raison des nombreuses espèces uniques de la région.

Un désert salin hostile

Le paléontologue et biologiste évolutif Thomas Halliday décrit la situation dans son livre "Urwelten". Au fur et à mesure que l'eau se retirait, la région méditerranéenne formait des îles qui sont devenues des montagnes. Des vallées allant jusqu'à quatre kilomètres sous le niveau de la mer ont été créées, et la température de l'air dans ces vallées un jour d'été chaud pouvait atteindre jusqu'à 80 degrés Celsius - 25 degrés de plus que la température la plus chaude jamais enregistrée dans la vallée de la mort moderne.

Au fond du bassin méditerranéen, des couches de gypse et de chlorure de sodium jusqu'à trois kilomètres d'épaisseur se sont formées dans certaines régions. L'eau de l'Atlantique a finalement coulé à nouveau dans le bassin occidental, puis dans le bassin oriental - potentiellement à travers la "cascade la plus puissante que la Terre ait jamais vue".

Une cascade de superlatifs ?

On estime que cette cascade était haute de 1500 mètres, avec de l'eau s'écoulant par-dessus la falaise à des vitesses allant presque jusqu'à 250 km/h et se transformant en brume avant d'atteindre le fond. Despite this constant deluge that raised the eastern Mediterranean by one meter every two and a half hours, it took over a year for the eastern Mediterranean to be filled, separating Malta, Gozo, Sicily from Africa, and Italy, and turning Gargano into an island once again.

Dépôts de sel

Au cours de l'histoire de la Terre, les mouvements de la croûte terrestre ont entraîné l'isolement de diverses zones marines des océans et la formation de vastes dépôts de sel, selon les chercheurs dirigés par Agiadi. Ces géants salins, constitués de milliers de kilomètres cubes, ont été trouvés dans divers endroits, notamment en Australie, en Sibérie, au Moyen-Orient et ailleurs. L'extraction du sel a été pratiquée dans ces régions depuis l'Antiquité, comme dans la mine de Hallstatt en Autriche et la mine de sel de Khewra au Pakistan.

L'étude scientifique de la crise salinienne de Messine a conduit à la découverte d'une couche de sel d'un kilomètre d'épaisseur sous la mer Méditerranée. L'étude, publiée dans divers journaux académiques, a rapporté l'extinction de deux tiers des espèces de la Méditerranée après la crise.

