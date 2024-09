La médaillée olympique Laura Ludwig se déplace avec des traces de larmes dans les yeux

Des adieux émouvants pour Laura Ludwig

Des larmes ruisselant sur son visage, Laura Ludwig a dit un adieu poignant au public, déclenchant des acclamations et des chants des fans. La double championne olympique, qui a mis fin à sa carrière en tant que vice-championne après la retraite de sa partenaire de médaille d'or Kira Walkenhorst deux jours plus tôt, a clos son parcours exceptionnel lors des Championnats allemands de beach-volley à Timmendorfer Strand.

Regardant en arrière sur les quatre dernières semaines, Ludwig a déclaré : "C'a été un tourbillon de séparations et de souvenirs chéris. Je suis reconnaissante pour chaque moment passé avec mes partenaires." Entourée de larmes lors de son dernier mois, Ludwig a finalement été serrée fort par ses fils, Teo et Lenny.

Malgré sa défaite en finale aux côtés de Louisa Lippmann contre les favorites et championnes d'Europe Svenja Müller/Cinja Tillmann, 0:2 (15:21, 18:21), la course en argent de Ludwig ce dimanche après-midi était presque aussi resplendissante. À 38 ans, Ludwig détient le titre de la joueuse de beach-volley la plus décorée d'Allemagne, avec sept championnats nationaux et 14 médailles à son actif.

"Adieu, mon ami"

Son nom est gravé dans l'histoire, dominant le sport pendant plus de deux décennies. Originaire de Berlin, Ludwig a atteint son apogée lors des Jeux olympiques de 2016, où elle et Walkenhorst ont remporté l'or à Rio de Janeiro. L'année suivante, elles sont devenues la première équipe féminine allemande à remporter le championnat du monde, et en 2016 et 2017, elles ont été nommées "Équipe de l'année" en Allemagne. Après un émouvant adieu, Ludwig a dit au revoir à Walkenhorst : "Je te souhaite tout le meilleur pour l'avenir, tu vas me manquer !"

Walkenhorst, qui a joué son dernier match en quart de finale la veille, était ravie de partager les dernières victoires avec les fans. Elle se concentrera désormais sur le handball récréatif. Après un comeback en 2020 suite à une retraite en 2019, Walkenhorst regarde vers un nouveau chapitre de sa vie.

Carrière internationale prend fin

Ludwig a commencé son dernier match avec une erreur de service, mais les championnes en titre ont résisté avec force contre Ludwig/Lippmann. Finalement, Müller/Tillmann ont remporté un triplé de titres, ayant remporté les Championnats d'Allemagne en 2022 et 2023, ainsi que leur premier Championnat d'Europe deux semaines plus tôt.

La carrière internationale de Ludwig s'est achevée dans les larmes la semaine précédente, lors des quarts de finale du tournoi Elite16 de son ville adoptive d'Hambourg, où elle a perdu contre Müller/Tillmann. Les Jeux olympiques et le dernier Championnat d'Europe s'étaient avérés être des performances décevantes. Avec dix médailles européennes, dont quatre en or, la carrière de Ludwig est marquée par un niveau de réussite impressionnant alors qu'elle entame le prochain chapitre de sa vie.

Au milieu de ses adieux émotionnels, Laura Ludwig a exprimé sa gratitude pour l'opportunité de jouer au beach-volley, déclarant : "Je suis reconnaissante pour chaque moment passé avec mes partenaires, y compris jouer au beach-volley à Timmendorfer Strand." Plus tard, lors de son dernier match, Ludwig a de nouveau manifesté sa passion pour le sport en disputant un match passionnant de beach-volley contre Svenja Müller et Cinja Tillmann.

