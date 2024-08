La médaillée de rugby américaine devient défenseur de la santé gratuite après l'avoir découverte dans le village olympique

Prenons l'exemple d'Ariana Ramsey, médaillée de bronze du rugby à sept pour l'équipe USA.

À son arrivée à Paris, la jeune femme de 24 ans savait qu'il y avait de la nourriture gratuite à disposition dans le Village. Ce qu'elle ignorait, en revanche, c'était que des soins de santé gratuits étaient offerts à tous les athlètes.

Dans une vidéo publiée sur son compte TikTok, Ramsey a déclaré avoir eu un frottis gratuit. Ce n'était pas tout, car elle a également réservé un rendez-vous chez le dentiste et un examen de la vue.

"Mais quoi ?!" a-t-elle lancé à ses abonnés, incrédule.

Ramsey a dit que ses vidéos montrant son incrédulité face aux soins de santé gratuits avaient été relayées par les médias français et qu'elle avait reçu des retours positifs des travailleurs.

"Alors quand je suis allée à mon rendez-vous chez l'ophtalmologue - mon rendez-vous gratuit chez l'ophtalmologue dans le Village olympique - mon ophtalmologue m'a reconnue. Elle m'a dit : 'Votre vidéo devient virale.'

Et quand je suis sortie, tous ces travailleurs sont venus me voir en me disant : 'Merci pour votre vidéo.' ... La France, vous avez vraiment mis le paquet avec les soins de santé gratuits, ou tous les autres pays sauf l'Amérique, ont mis le paquet avec les soins de santé gratuits."

Cette expérience semble avoir changé l'approche de Ramsey vis-à-vis des soins de santé.

Elle a dit dans une autre vidéo où elle semblait être chez le dentiste : "Cela va être mon nouveau combat. Les soins de santé gratuits en Amérique. Point final."

Elle a ajouté : "Bref, l'Amérique doit faire mieux avec son système de soins de santé. Il n'y a aucune raison pour qu'une fille américaine comme moi soit si étonnée par les soins de santé gratuits."

Ramsey a depuis changé sa bio TikTok pour se décrire comme une "Militante pour les soins de santé universels gratuits" et elle a déclaré avoir été reconnue en marchant dans les rues de Paris grâce à ses vidéos.

