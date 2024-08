- La mayonnaise faite à la main, c'est facile à faire.

Il y a exactement 267 ans, la mayonnaise n'était pas encore inventée, mais découverte. Le maréchal Richelieu a trouvé la sauce le 28 juin 1756, en Méditerranée sur l'île des Baléares de Minorque. Sa capitale, Mahon, a donné son nom à la célèbre sauce. Richelieu a ramené la recette en France et l'a présentée comme la "sauce de Mahon".

Elle est rapidement devenue la "Mahonnaise", puis, en raison de la difficulté des Français à prononcer le "h", elle est devenue "mayonnaise". Bientôt, cette délicate sauce composée de jaunes d'œufs, d'huile, de vinaigre ou de citron, et de sel est devenue un délice français. De là, elle a conquis le monde. Aujourd'hui, il est difficile d'imaginer un repas sans la célèbre sauce. Elle se cache dans les sauces salades, entre les moitiés de pain, et est servie avec des frites.

La sélection de pots de mayonnaise dans les rayons des supermarchés est immense, mais elle est meilleure quand elle est fraîchement faite, ce qui n'est pas difficile. La qualité dépend principalement des œufs frais. Si vous en faites de plus grandes quantités, utilisez plusieurs œufs frais. Ensuite, c'est une question d'autres ingrédients, qui doivent également être de bonne qualité. La moutarde peut être ajoutée, mais ce n'est pas nécessaire, car elle donne à la sauce une certaine complexité. Vous pouvez utiliser un vinaigre blanc fin ou du jus de citron pour la saveur. En ce qui concerne l'huile, ceux qui préfèrent un goût noisette peuvent utiliser de l'huile (noix), tandis que ceux qui préfèrent un goût beurré avec un certain éclat et une certaine onctuosité peuvent utiliser du beurre fondu.

Recette de mayonnaise

Voici comment faire une mayonnaise rapide :

Ingrédients :

200 ml d'huile (huile de noix ou beurre fondu)

1 jaune d'œuf frais, bio et cru

1 cuillère à café de moutarde de Dijon

Le jus d'un demi-citron bio et frais

Sel, poivre

Instructions :

Versez l'huile ou le beurre fondu dans un verre mélangeur haut. Ajoutez le jaune d'œuf frais, bio et cru, la moutarde de Dijon, une pincée de sel, du poivre et le jus de citron. Mélangez tous les ingrédients avec un mixeur plongeant jusqu'à ce que la mayonnaise soit crémeuse.

Pour la version plus longue, fouettez le jaune d'œuf avec la moutarde, le jus de citron et les épices dans un bol sur un bain-marie jusqu'à ce que cela mousse. Ensuite, ajoutez slowly l'huile ou le beurre fondu jusqu'à ce que vous obteniez une consistance crémeuse. Si la mayonnaise caillage, ajoutez quelques gouttes d'eau chaude et fouettez-la à nouveau jusqu'à ce qu'elle soit lisse.

