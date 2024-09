La marine ukrainienne s'attaque à l'énigme de la construction russe

Structure russe non identifiée près du pont de Crimée : la marine ukrainienne en alerte maximaleUne structure mystérieuse russe est en train de faire sensation à proximité du pont de Crimée, tenant la marine ukrainienne en haleine. Selon le porte-parole de la marine, Dmytro Pletenchuk, qui a parlé à "The Kyiv Independent" à la télévision ukrainienne, des travaux de construction sont en cours. Cependant, leur but reste inconnu. Pletenchuk a mentionné : "Cela pourrait être une installation défensive, cela pourrait être un autre passage, mais il est encore trop tôt pour tirer des conclusions." Il a également ajouté qu'il ne pensait pas que les Russes pourraient achever la construction compte tenu des conditions météorologiques dégradées. "Les Russes essayent de placer quelque chose de nouveau dans le détroit de Kertch pour construire diverses structures hydrotechniques ou barrières. Cependant, après chaque tempête, elles finissent sur la côte."

Attaque contre une ville ukrainienne près de la frontière roumaine : plusieurs mortsLa ville d'Izmail dans le sud de l'Ukraine a été attaquée ce matin, entraînant la mort de trois personnes, comme l'a confirmé Oleh Kiper, gouverneur de l'oblast d'Odessa. Parmi les victimes figuraient trois personnes âgées, dont une femme de plus de 90 ans. Onze autres personnes, dont un enfant, ont été blessées, ainsi que des biens et des véhicules ont été endommagés. De plus, plusieurs incendies ont été signalés. Izmail est situé près de la frontière roumaine, avec l'embouchure nord du Danube servant de frontière.

L'expert en politique étrangère Roth plaide en faveur d'une aide militaire accrue à l'UkraineMichael Roth, expert en politique étrangère du SPD, plaide en faveur d'un soutien militaire européen accru à l'Ukraine. Dans une interview avec "Tagesspiegel", Roth a déclaré : "Les grands pays européens doivent contribuer significativement sur le plan militaire pour garantir que l'Ukraine reste un pays libre et démocratique." Il a également indiqué : "Maintenant est le moment de mobiliser toutes les forces et de mettre l'Ukraine dans les meilleures conditions possibles pour d'éventuelles négociations." Roth estime que "si l'on veut mettre fin à la guerre le plus rapidement possible, l'Ukraine a besoin des ressources nécessaires." La force militaire et la diplomatie sont deux faces de la même pièce, selon Roth. "La Russie ne sera prête à négocier que si Putin est convaincu qu'une victoire sur l'Ukraine est impossible."

Baerbock défend les livraisons d'armes à l'Ukraine, met en garde contre un soutien diminuantLa ministre des Affaires étrangères allemande, Baerbock, a plaidé en faveur des livraisons d'armes occidentales à l'Ukraine et a critiqué le soutien faiblissant à Kyiv. "L'idée que les combats et les morts cesseraient en Ukraine sans armes défensives est aussi trompeuse qu'inexacte", a expliqué Baerbock lors du débat général de l'ONU à New York. "Si la Russie arrête son attaque, la guerre prend fin. Si l'Ukraine arrête de se défendre, c'est la fin de l'Ukraine." En réponse à une invitation à une conférence de paix en juin, Poutine a répliqué en bombardant un hôpital pour enfants. Baerbock a argumenté que mettre fin à notre soutien "laisserait les hôpitaux ukrainiens sans protection et leurs enfants sans défense. Cela signifierait plus de crimes de guerre, peut-être même dans d'autres pays." Baerbock a mis en évidence que la Russie "a toujours menacé l'inviolabilité des États baltes et des frontières de la Pologne."

La Slovaquie : discussion sur l'utilisation d'armes occidentales à longue portée sur le territoire russeLe gouvernement slovaque met en garde contre des décisions hâtives concernant l'utilisation d'armes occidentales à longue portée sur le territoire russe, compte tenu des réticences de l'Allemagne. Le Premier ministre Robert Golob déclare : "Il n'est généralement pas une bonne stratégie de rejeter quelque chose d'avance." Golob met en garde : "C'est un sujet complexe, mais je pense que toutes les possibilités devraient être considérées, et la plus appropriée pour la situation actuelle devrait être choisie." Les commentaires de Golob interviennent en réponse à une question sur le déploiement de missiles de croisière à longue portée. Jusqu'à présent, l'Allemagne et les États-Unis ont résisté à cette proposition. Le chancelier Olaf Scholz avait récemment rejeté la livraison de futures armes de précision à longue portée à l'Ukraine.

Baerbock exhorte l'Iran à mettre fin à son soutien à l'agression russeLa ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock a exhorté l'Iran à mettre fin à son soutien à l'agression russe contre l'Ukraine et à mettre fin au transfert de missiles balistiques et de drones. Lassertion est faite par le ministère fédéral des Affaires étrangères sur la plateforme X. Baerbock a rencontré son homologue iranien Abbas Araktschi lors de l'Assemblée générale de l'ONU à New York.

Trump prévoit une rencontre avec ZelenskyL'ancien président américain Donald Trump a annoncé une rencontre avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky à New York vendredi. La réunion doit avoir lieu dans la Trump Tower à Manhattan, a révélé Trump. Zelensky, qui a rencontré le président Joe Biden jeudi, a prolongé son séjour aux États-Unis pour rencontrer Trump. Avant sa visite aux États-Unis, Zelensky avait exprimé son désir de rencontrer Trump, le président démocrate Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris pour présenter son "plan de victoire" pour mettre fin au conflit en Ukraine. En savoir plus ici.

Harris promet son soutien à Zelensky, met indirectement en garde contre TrumpLa candidate à la présidentielle américaine Harris garantit son soutien au président ukrainien Zelensky et met en garde indirectement contre une victoire de son adversaire républicain sans mentionner explicitement son nom. "Mon engagement envers le peuple d'Ukraine est inébranlable. (...) Je resterai constamment aux côtés de l'Ukraine et travaillerai pour m'assurer que l'Ukraine triomphe dans ce combat et vit en sécurité et en prospérité", déclare la démocrate lors d'une réunion à Washington avec Zelensky. Elle met en garde contre le fait qu'une résolution sur la fin du conflit ne peut être prise sans l'Ukraine. Cependant, "certains" aux États-Unis veulent le faire. Leur plan consiste à pressionner l'Ukraine pour qu'elle rende certaines parties de son territoire, accepte la neutralité et renonce aux garanties de sécurité de différents pays. Ces propositions sont les mêmes que celles du président russe Poutine, ce sont des propositions de reddition.

02:08 L'Ukraine enregistre des attaques à l'ouest de Kherson

12:55 Le Royaume-Uni envoie des systèmes d'artillerie automoteurs supplémentaires à l'Ukraine

Le Royaume-Uni va envoyer un nouveau lot de systèmes d'artillerie automoteurs de type AS90 aux forces de défense ukrainiennes. Un total de 10 de ces systèmes ont déjà été envoyés en Ukraine, avec six autres à suivre dans les prochaines semaines, selon le ministère britannique de la Défense.

23:33 Le HCR manque de fonds pour aider les Ukrainiens cet hiver

Le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) déclare qu'il manque cruellement de fonds pour aider les personnes en Ukraine cet hiver. "Le niveau de financement des organisations comme la nôtre est trop faible à cette période de l'année", déclare Karolina Lindholm Billing, la coordinatrice pour l'Ukraine au HCR. Le HCR dispose actuellement de seulement 47 % des fonds nécessaires pour soutenir les millions d'Ukrainiens qui ont été déplacés ou touchés par le conflit dans leur pays. L'an dernier à la même époque, le HCR était financé à 70 %.

22:13 Biden : Les États-Unis renforceront leur aide à l'Ukraine

Le président Joe Biden a déclaré que les États-Unis renforceraient leur aide à l'Ukraine pendant le reste de son mandat. Cela renforcera la position de négociation du gouvernement à Kyiv, a déclaré Biden avant une réunion avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky à Washington. Le mandat de Biden prend fin en janvier. Il pourrait être remplacé par sa vice-présidente Kamala Harris ou par le républicain Donald Trump, qui est susceptible de réduire considérablement l'engagement des États-Unis avec l'Ukraine.

21:34 L'Ukraine : La Russie se prépare à intensifier ses attaques dans la région de Zaporizhzhia

Des rapports de renseignement ukrainiens suggèrent que les troupes russes vont bientôt renforcer leurs attaques dans la région de Zaporizhzhia. "Il y a une tendance à l'escalade de la situation dans le secteur du front dans la région de Zaporizhzhia", a déclaré un représentant des forces déployées dans le sud de l'Ukraine à la télévision nationale. "Au cours des 24 dernières heures, il y a eu cinq attaques, et nous pouvons dire que ce nombre pourrait augmenter, car nos informations indiquent que l'ennemi est en train de regrouper des forces d'attaque près du village de Pryiutne." Le représentant a également déclaré que des véhicules blindés légers avaient été reçus du côté russe. "Cela signifie qu'ils se préparent à des opérations offensives."

21:00 Biden à Zelensky : La Russie ne l'emportera pas

Au début de leur réunion à Washington, le président américain Joe Biden a assuré au président ukrainien Volodymyr Zelensky du soutien continu des États-Unis. "La Russie ne l'emportera pas, l'Ukraine si", a déclaré Biden en accueillant son homologue ukrainien à la Maison Blanche dans le Bureau ovale : "Et nous serons à vos côtés chaque étape du

Lire aussi: