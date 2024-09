La marine britannique libère les tortues marines dans leur habitat naturel.

Il y a quelques semaines, plusieurs tortues de mer caouannes, une espèce en danger critique d'extinction, ont été découvertes dans un état de faiblesse et d'hypothermie le long des côtes britanniques. Ces créatures étaient dans un besoin urgent d'assistance et ont été heureusement secourues par des soigneurs animaliers. Après avoir reçu des soins et une nutrition adéquats, elles ont finalement été relâchées par la Marine britannique près des Açores dans l'océan Atlantique. Six de ces tortues avaient été découvertes.

Les jeunes caouannes avaient probablement été poussées vers les côtes britanniques par des vents et des courants puissants, provenant des Caraïbes ou de la côte est des États-Unis. On pense qu'elles ont souffert de choc en raison du brusque changement de température. Quatre de ces tortues ont été trouvées le long de la côte cornique, une dans le Devon et une autre sur l'île galloise d'Anglesey.

Steve Matchett, employé de l'aquarium Blue Reef à Newquay, s'est occupé de leur soins. Il a déclaré qu'à leur arrivée, les tortues étaient dans un état pitoyable et il était incertain qu'elles survivent à la nuit. Elles étaient déshydratées et émaciées en raison d'une exposition prolongée aux températures froides, ce qui leur a fait perdre l'appétit.

Transport naval pour les créatures marines en danger

Une fois les tortues ayant récupéré leurs forces, elles ont embarqué à bord du HMS Medway, un navire de la Royal Navy. Leur voyage les a menées aux Açores, qui est un territoire portugais. Le navire était en route pour les Caraïbes, où il devait travailler avec la marine américaine dans la lutte contre le trafic de drogue.

Rod Jones, qui supervise la protection de l'environnement pour la Marine britannique, a exprimé sa joie d'avoir pu aider ces créatures. Bien que leur retour dans des environnements plus chauds n'était pas l'objectif principal de la Royal Navy, ils étaient reconnaissants de contribuer à la santé et à la biodiversité des mers britanniques.

