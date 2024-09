La marée bleue attendue de l'ouest, selon la perspective de Chrupalla

L'AfD triomphe en Thuringe et se place comme la deuxième force en Saxe : Avec un pouvoir accru issu des élections dans deux régions de l'Est de l'Allemagne, l'AfD vise à reproduire son succès à l'échelle nationale, en étendant son influence au-delà de 2025.

Le chef de l'AfD, Tino Chrupalla, a mis en avant les ambitions à long terme de son parti pour le niveau fédéral à la suite des élections en Saxe et en Thuringe. "Notre objectif ultime, bien sûr, est de devenir la force dominante sur la scène nationale. C'est ce que nous visons. Cette 'vague bleue' doit partir des États de l'Est et se propager vers l'ouest dans les États fédéraux traditionnels", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à Berlin.

En regardant vers l'avenir, l'AfD a les yeux rivés sur l'année électorale 2029, avec plusieurs élections régionales et les prochaines élections fédérales à l'horizon. Chrupalla a précédemment fait référence à cela sous le nom de "Projet 2029". La co-présidente de l'AfD, Alice Weidel, a une fois de plus appelé à une nouvelle élection fédérale après les élections régionales. "C'est un vote de défiance envers la coalition du trafic lumineux", a-t-elle déclaré. "Par conséquent, le chancelier Olaf Scholz doit agir en conséquence et, avec ses partenaires de coalition, envisager de passer à autre chose et de libérer leurs sièges. L'électorat veut une autre approche."

En réfléchissant aux résultats des élections en Saxe, Chrupalla a exprimé le souhait d'avoir 2 à 3 points de pourcentage supplémentaires. "Le fruit n'est peut-être pas encore tout à fait mûr", a-t-il ajouté. Plus tard, sur demande, il a clarifié : "Il faut de la patience en politique, comme je l'ai toujours dit, et à la fin, nous ne pouvons être ignorés - la question est simplement de savoir quand - et ce moment doit être attendu." Ne cherchez pas à cueillir une pomme verte avant son heure.

Dans le contexte des résultats des élections, Chrupalla a considéré l'exclusion de toute collaboration avec l'AfD par les autres partis comme "démocratiquement sécurisée". "Nous tendons la main à tous ceux qui ont le bien de notre pays à cœur", a déclaré Chrupalla, en cherchant des partenaires potentiels de coalition.

Le succès de l'AfD dans les élections au Landtag de Thuringe contribue à son pouvoir accru, lui permettant de poursuivre son objectif de devenir une force dominante à l'échelle nationale. Tino Chrupalla, le chef de l'AfD, a mis en avant cette ambition lors d'une conférence de presse, en déclarant qu'ils visent une "vague bleue" partant des États de l'Est et se propageant vers l'ouest.

