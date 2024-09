- La manipulation émotionnelle par la mémoire nostalgique

Voici des images mettant en scène une époque qui semble insouciante : des touristes sur la plage de Rügen, un petit commerce, des cafés animés au centre-ville - tous visiblement vieillis, probablement pris dans les années 1960 ou 1970. La légende dit : "J'aimerais que ce soit comme avant." Ces images attirent beaucoup d'attention sur les plateformes de médias sociaux, en particulier sur Facebook. La nostalgie semble être en train de prendre de l'ampleur, en particulier chez les personnes âgées.

De nombreux commentaires reflètent les souvenirs des utilisateurs. Des souvenirs de la cuisine douillette de grand-mère avec un poêle en faïence, un goût plus sucré de Fanta pendant l'enfance, et moins de possessions matérielles mais plus de bonheur. Cela semble être une représentation idéalisée du passé qui ne résiste pas à un examen plus approfondi. Pour les utilisateurs, cela sert de voyage retour vers leur propre passé ou adolescence. Pour certains administrateurs de page qui publient ces images, cela semble être une entreprise. Certains cherchent à vendre quelque chose, tandis que d'autres manipulent les abonnés politiquement avec des sous-entendus subtils.

Publications Nostalgiques sur Facebook : Remémoration versus Mépris de la Société Contemporaine

À première vue, les pages peuvent sembler inoffensives. Des noms comme "Vieux souvenirs", "Bons vieux temps" ou "Meilleures recettes de grand-mère". Elles ont l'air d'une capsule temporelle du siècle dernier. Des scènes de tables ornées de nappes à motif de vigne, des boulettes de viande sur des plats communs, des cabines téléphoniques jaunes près de la route. Mais un examen plus approfondi des commentaires de ces publications suscite des soupçons. Il ne s'agit pas seulement de partager des souvenirs, mais souvent d'une expression de mépris envers la société moderne.

Benjamin Krämer, professeur de sciences de la communication spécialisé dans l'utilisation des médias et l'histoire des médias à l'Université Ludwig-Maximilians de Munich (LMU), a des lumières sur ce phénomène. Dans une interview avec stern, il explique : "Il y a une distinction à faire entre la sentimentalisation du passé et le fait de tirer des conclusions politiques de celui-ci. Mais on peut aussi exploiter ce changement et blâmer l'immigration ou la politique sociale libérale pour le fait de ne plus avoir ce que l'on avait soi-disant autrefois."

C'est exactly ce qui se passe dans de nombreux commentaires de telles publications nostalgiques. Sous une image d'un paysage urbain des années 1970, un utilisateur écrit : "C'était plus sûr à l'époque. Tout était encore propre et les frontières étaient fermées ! Aujourd'hui, on n'a plus l'impression d'être en sécurité en sortant, avec tous ces envahisseurs." Son commentaire raciste a reçu de nombreux likes. Des remarques similaires apparaissent sous une image d'une piscine, apparemment des années 1980. "C'était plus sûr à l'époque d'aller dans des piscines publiques sans avoir peur d'être agressé par des étrangers." Des opinions ouvertement xénophobes, en contraste avec les souvenirs chéris du passé.

"Pour que de telles publications soient efficaces, une certaine familiarité est nécessaire. Le terrain doit avoir été préparé ailleurs. Les interprétations doivent déjà être bien établies et profondément ancrées chez le public pour que de telles déclarations soient immédiatement interprétées d'une certaine manière", explique Krämer.

"Ce type de communication suscite une insatisfaction envers la vie actuelle"

Une tactique que la Nouvelle Droite utilise depuis des années : les fameuses "messages codés". Le message explicite n'a pas nécessairement besoin d'être formulé parce que tout le monde en connaît le sens sous-jacent. Cela a été utilisé avec le plus de succès avec la chanson "L'amour toujours" de Gigi D'Agostino, que l'extrême droite a adoptée avec le slogan "L'Allemagne pour les Allemands, les étrangers dehors". Aujourd'hui, simplement la mélodie de la chanson, sans ses paroles haineuses, suffit à transmettre le message.

Mais pourquoi une telle approche fonctionne-t-elle avec des images nostalgiques qui semblent inoffensives ?

Ce type de communication, selon Krämer, suscite une insatisfaction envers la vie actuelle. "Particulièrement populaire chez la Nouvelle Droite", il tourne souvent autour des valeurs traditionnelles de genre ou de famille. Des exemples historiques sont tirés de l'art et de l'architecture, suggérant qu'il y avait autrefois une ère dorée de l'Occident qui est maintenant en decline.

Cependant, selon Krämer, cela ne génère pas de capital politique à lui seul. La

