La Malaisie interdit les navires appartenant à Israël et liés à ce pays, invoquant la "cruauté à l'égard du peuple palestinien".

L'annonce faite par le bureau du Premier ministre Anwar Ibrahimprécise que l'interdiction prend effet immédiatement et qu'elle est une réponse à la conduite d'Israël dans son conflit avec le Hamas.

"Cette sanction est une réponse aux actions d'Israël qui ignorent les principes humanitaires fondamentaux et violent le droit international par le massacre en cours et la cruauté continue contre le peuple palestinien", peut-on lire dans la déclaration.

La Malaisie, à majorité musulmane, défend depuis longtemps les droits et les causes des Palestiniens. Comme l'Indonésie, le Brunei, le Bangladesh, les Maldives et le Pakistan, elle ne reconnaît pas Israël.

Le bombardement continu de Gaza par l'armée israélienne à la suite des attaques meurtrières du Hamas du 7 octobre a déclenché des rassemblements de masse en Malaisie et a exercé une pression politique intérieure sur M. Anwar.

Ce dernier reste l'un des dirigeants mondiaux les plus virulents à l'égard d'Israël et de ses soutiens aux États-Unis, bien que ces derniers restent un partenaire commercial important.

Dans un discours parlementaire prononcé en novembre, M. Anwar a déclaré que le gouvernement maintiendrait ses liens avec le Hamas et "ne punirait pas" le groupe à la suite de l'attentat perpétré le 7 octobre en Israël, qui a fait quelque 1 200 morts, pour la plupart des civils, et a donné lieu à la prise de plus de 200 otages.

Les passeports malaisiens portent également l'inscription "Valable pour tous les pays à l'exception d'Israël" : "Valable pour tous les pays à l'exception d'Israël". Les détenteurs de passeports israéliens n'ont pas le droit d'entrer en Malaisie sans autorisation préalable.

Dans sa déclaration, le gouvernement malaisien a indiqué que les entreprises et les navires immatriculés en Israël étaient autorisés à accoster dans le pays depuis 2005.

"Toutefois, le gouvernement a décidé aujourd'hui de passer outre la décision du cabinet précédent de ne pas autoriser les navires battant pavillon israélien à accoster dans le pays.

La déclaration de mercredi a également pointé du doigt la compagnie maritime internationale ZIM, basée en Israël. "Pour mémoire, les navires de ZIM accostent en Malaisie depuis 2002", précise le communiqué.

En outre, la Malaisie a également imposé "une interdiction à tout navire se dirigeant vers Israël de charger des marchandises dans les ports malaisiens".

Source: edition.cnn.com