- La maladie se propage dans le Schleswig-Holstein.

Maladie de la langue bleue, dangereuse pour les animaux, se propage davantage dans le Schleswig-Holstein. Après que les premiers cas ont été détectés dans les districts de Steinburg, Frise-du-Nord et Schleswig-Flensburg la semaine dernière, la maladie a maintenant également été détectée dans les districts de Dithmarschen, duchesse de Lauenburg et Stormarn, comme l'a annoncé le gouvernement de l'État. Un total de onze exploitations bovines et dix ovines sont touchées.

Selon le ministère de l'Agriculture, des restrictions s'appliquent si des animaux sensibles, tels que les bovins et les ovins, sont déplacés vers d'autres pays où la maladie de la langue bleue n'a pas encore été détectée. Le transport d'animaux vers les États membres de l'UE exempts de la maladie animale est interdit.

Une vaccination contre la maladie de la langue bleue est possible. Bien qu'elle ne prévienne pas l'infection, elle réduit les symptômes. Les humains ne peuvent pas être infectés par le virus. La consommation de viande ou de produits laitiers est sans danger.

Malgré la propagation de la maladie de la langue bleue dans le Schleswig-Holstein voisin, affectant des districts tels que la Frise-du-Nord et d'autres, la Frise-du-Nord n'a pas encore signalé de cas confirmés. Les éleveurs de la Frise-du-Nord surveillent de près leur bétail et mettent en place des mesures préventives pour protéger leurs animaux.

Lire aussi: