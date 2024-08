- La maladie est également présente dans le district météorologique.

Maladie de la langue bleue continue de se propager en Hesse. La nouvelle souche BTV-3 a maintenant été détectée chez des moutons dans plusieurs exploitations agricoles de la région de Wetterau, selon l'office vétérinaire. L'autorité a prélevé des échantillons de sang après que des animaux des troupeaux sont tombés malades.

La maladie a été découverte pour la première fois en Allemagne en octobre 2023 et s'est depuis propagée vers l'ouest. Tous les ruminants tels que les bovins, les moutons et les chèvres sont sensibles à la maladie animale. Les lamas et les alpagas, ainsi que les ruminants sauvages, peuvent également être infectés.

Le 5 juillet, la maladie a été détectée chez une vache dans la région de Vogelsberg. Depuis, les animaux d'élevage et d'utilité des espèces sensibles de Hesse ne peuvent plus être transportés vers les régions sans maladie de l'Union européenne.

La maladie est inoffensive pour les humains

Le virus n'est pas transmissible aux humains, donc la maladie est inoffensive pour les humains. Elle est transmise par de petits moucherons suceurs de sang. La viande et le lait des animaux atteints, ainsi que les produits dérivés, peuvent être consommés sans inquiétude, selon le ministère de l'Agriculture de Hesse. Les ruminants peuvent être vaccinés contre la maladie de la langue bleue.

Chez les moutons atteints, la maladie virale se manifeste sous la forme d'une très forte fièvre, avec enflure des membranes de la tête et de la bouche, entraînant une production accrue de salive et la formation de mousse devant la bouche. La langue gonfle également et peut sortir de la bouche.

Certains moutons peuvent boiter et avorter leurs agneaux. Les bovins atteints présentent une inflammation des trayons, des paupières et de la bouche avec des sécrétions de membrane muqueuse, ainsi que la formation de cloques sur la bande coronaire des sabots, ce qui cause de la douleur.

En Allemagne, la maladie de la langue bleue est une maladie notifiable, et les cas suspects doivent être signalés à l'office vétérinaire.

