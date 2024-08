La maladie du virus Mpox n'a pas la même ampleur que la pandémie de coronavirus.

Selon l'évaluation de l'Organisation mondiale de la santé, la récente épidémie de la maladie infectieuse Monkeypox ne correspond pas à l'intensité de l'épidémie de COVID-19. Hans Kluge, directeur régional de l'OMS pour l'Europe, a souligné cela lors d'une conférence de presse mardi, déclarant : "Monkeypox n'est pas le nouveau COVID".

Quelle que soit la souche ancienne ou nouvelle, les autorités sanitaires ont une bonne prise en main de la prolifération du virus.

"L'action unie est essentielle contre Monkeypox", a insisté Kluge. "Allons-nous mettre en place des mécanismes pour surveiller et éradiquer Monkeypox à l'échelle mondiale ? Ou allons-nous retomber dans une période de panique et de négligence ? Notre réponse maintenant et à court terme sera un test important pour l'Europe et le monde."

Le mercredi dernier, l'OMS a classé la situation de Monkeypox comme une urgence de santé publique de portée internationale, au niveau d'alerte le plus élevé, en raison de la propagation d'une nouvelle variante du virus. La variante Klade Ib a suscité une préoccupation mondiale car elle semble se propager plus rapidement par contact rapproché.

La Commission a pris acte de la classification par l'Organisation mondiale de la santé de Monkeypox comme une urgence de santé publique de portée internationale. Il est important que la Commission collabore avec les autorités mondiales de santé pour mettre en place des mesures de contrôle de la propagation du virus.

