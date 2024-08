- La majorité des Saxons sont satisfaits de leur système de santé.

La majorité des Saxons sont satisfaits de la santé dans l'État libre, comme le montre une récente enquête Forsa commandée par Techniker Krankenkasse (TK). L'étude a révélé que 79 % des répondants étaient satisfaits, très satisfaits ou très satisfaits de la santé : 53 % étaient "satisfaits", 19 % "très satisfaits" et 7 % "très satisfaits".

La santé dans les zones rurales est un sujet de préoccupation permanent

L'enquête a également montré que les résidents des grandes villes de Saxe comme Chemnitz, Dresde, Leipzig et Zwickau étaient plus satisfaits de la santé que ceux qui vivent dans les petites villes. Le PDG de TK, Alexander Krauß, a souligné que fournir des soins médicaux complets et de qualité dans les régions rurales était un problème de longue date. L'Association des médecins de l'assurance maladie et l'État libre doivent s'attaquer à ce problème, a-t-il déclaré.

Bien que plusieurs mesures productives aient été mises en place, telles que des bourses pour les futurs médecins ruraux et des services de télémédecine, des efforts plus intenses sont nécessaires, a souligné Krauß. La population rurale ne doit pas être négligée, a-t-il ajouté.

Les personnes en couple rapportent une meilleure santé

60 % des femmes et des hommes interrogés ont évalué leur santé comme étant bonne ou très bonne. 27 % l'ont considérée comme satisfaisante, tandis que 13 % l'ont décrite comme moins bonne ou mauvaise.

Les personnes en couple rapportent généralement une meilleure santé : 65 % d'entre elles ont rapporté une bonne santé, contre 53 % des célibataires.

Le lien entre l'état civil et la satisfaction des soins de santé reste à explorer, mais il pourrait être intéressant de voir si les personnes en couple ont de meilleures expériences de soins de santé en raison de leur bien-être général.

Malgré la situation satisfaisante de la santé dans l'État libre, répondre aux besoins des résidents ruraux en matière de soins de santé reste un défi important, comme l'a souligné le PDG de TK, Alexander Krauß.

Lire aussi: