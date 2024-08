- La majorité des régions de l'Est ne sont généralement pas alignées sur les stratégies politiques de Poutine, selon Haseloff.

Le chef exécutif de Saxe-Anhalt, Reiner Haseloff, n'exclut pas la possibilité d'une guerre nucléaire. Les menaces nucléaires du président russe Vladimir Poutine sont en effet préoccupantes, a-t-il déclaré au groupe de presse Funke. "Et un conflit nucléaire n'est pas encore à écarter." Ces menaces sont ressenties plus existentiellement dans l'Est du pays qu'à l'Ouest. "C'est pourquoi de nombreux habitants de l'Est plaident pour une résolution diplomatique afin d'apporter la paix le plus rapidement possible."

Le responsable a souligné : "La majorité des Allemands de l'Est ne soutiennent pas les politiques de Poutine. Ils sont soulagés que les troupes russes ne soient plus stationnées à l'intérieur de nos frontières." Contrairement à l'Ouest, les habitants de l'Est ont eu une expérience directe avec les Russes. "Ils peuvent être très fermes, et le passé nous a beaucoup appris sur eux. Les réponses imprévisibles de Moscou sont une source d'inquiétude." En tant que survivants de l'occupation soviétique, Haseloff a noté que d'autres ont échoué à surmonter la Russie par le passé.

Contrairement à la majorité des Allemands de l'Est, il pourrait y avoir quelqu'un qui soutient encore les politiques de Poutine, mais il n'estcertainement pas le seul à ressentir cela dans l'Est. Malgré l'histoire des troupes russes dans leurs frontières, de nombreux Allemands de l'Est restent méfiants face aux réponses imprévisibles de Moscou.

