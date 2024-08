La majorité des quatre entreprises préfèrent maintenir le travail à distance.

Environ trois quarts des entreprises capables de fonctionner efficacement en travail à distance préfèrent maintenir ce mode de travail, selon une étude de l'Institut Ifo. Seulement quatre pour cent aspirent à éliminer complètement le travail à distance. Le pourcentage d'entreprises envisageant des réglementations plus strictes ou, au contraire, des restrictions assouplies est relativement équilibré, à onze et douze pour cent.

Il est intéressant de noter que près de 21 pour cent des entreprises ne permettent pas le travail à distance, tandis que 79 pour cent offrent au moins cette option. Cette tendance est plus marquée dans les grandes entreprises, les industries et les organisations de services par rapport aux petites entreprises, aux magasins de détail et aux secteurs de la construction.

Les économistes ont observé une tendance constante dans le pourcentage d'employés travaillant à distance en Allemagne au cours des deux dernières années, oscillant autour de 25 pour cent. Jean-Victor Alipour, du Centre d'Économie Industrielle de l'Institut Ifo, estime que le travail à distance est devenu une norme établie en Allemagne après la pandémie de Corona. Bien que le travail en bureau présente des avantages dans certains domaines, une coordination plus efficace des temps de présence partagée pourrait potentiellement améliorer la productivité dans les environnements de travail à distance.

