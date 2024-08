La majorité des personnes interrogées expriment le désir de déménager en Syrie et en Afghanistan.

Suite à l'attaque inspirée de l'État islamique à Solingen qui a coûté la vie à trois personnes, la politique étudie des mesures liées à l'immigration. Selon un sondage RTL/ntv, une majorité significative penche pour une position plus stricte, bien que cela n'inclue pas un refus total d'accueillir les Syriens et les Afghans.

Après l'attaque islamiste lors du festival de la ville de Solingen, le président de la CDU, Friedrich Merz, a réagi. Il a exhorté le gouvernement fédéral à agir, a rencontré le chancelier Olaf Scholz et a même proposé de déclarer un « état d'urgence ». Selon Merz, l'Allemagne ne serait ainsi pas obligée d'accueillir temporairement des réfugiés. Cependant, l'AfD a estimé que la réponse était insuffisante, tandis que le SPD et les Verts ont critiqué la proposition comme étant un bruit de campagne irréaliste.

Le sondage RTL/ntv a interrogé les personnes sur leur opinion concernant les mesures discutées. Les résultats ont été cohérents dans certains domaines. Un écrasant 87 % a estimé qu'il était approprié et nécessaire de déporter les Syriens et les Afghans criminels vers leurs pays d'origine. Les deux pays se trouvant actuellement dans des zones de conflit, la déportation est rendue difficile en raison de la violence et des violations des droits de l'homme persistantes. Le climat politique défavorable dans ces régions complique la déportation, avec des menaces émanant des Talibans en Afghanistan et du régime d'Assad en Syrie.

La ministre fédérale de l'Intérieur, Nancy Faeser, avait déjà proposé de réexaminer ces déportations suite à l'attaque au couteau de Mannheim, lors de laquelle un policier a trouvé la mort. La révision est toujours en cours. Un défi pour le gouvernement fédéral est que le dictateur syrien, Bachar al-Assad, refuse d'accepter ces individus, même au prix de la reconnaissance diplomatique et du levée des sanctions. C'est un prix élevé à payer compte tenu des nombreuses violations des droits de l'homme dans la guerre civile syrienne. À Kaboul, le gouvernement allemand devrait négocier avec le ministre de l'Intérieur des Talibans, Siradjauddin Hakkani, responsable de nombreux attaques.

Les politiciens au sein des rangs du SPD et des Verts sont également sous pression. 83 % des partisans du SPD et 66 % des partisans des Verts soutiennent les déportations vers ces deux pays d'origine. 93 % des partisans du FDP et du BSW, ainsi que 89 % des partisans de la CDU/CSU et 100 % des partisans de l'AfD, expriment également leur soutien.

La majorité soutient les politiques de déportation plus strictes

Il y a également un large soutien à la proposition d'arrêter de payer les prestations sociales aux étrangers déportables. 73 % sont d'accord, avec 77 % en faveur dans l'est de l'Allemagne. Cependant, la légalité d'un refus total de sécurité d'existence est incertaine, compte tenu de la Loi fondamentale allemande. Le soutien le plus élevé se trouve chez les partisans du FDP et de l'AfD, à 95 % et 97 %.

L'attaquant de l'État islamique à Solingen était censé être renvoyé en Bulgarie. La Bulgarie aurait été responsable de l'homme selon les règles de Dublin, car il était entré pour la première fois dans l'UE en Bulgarie. Cependant, il a réussi à éviter la réexpédition. Les déportations sont rendues difficiles par l'hostilité des pays étrangers ou les origines incertaines, ce qui rend difficile pour les autorités et la police fédérale d'appliquer efficacement.

71 % des répondants estiment qu'il est approprié et nécessaire de ne pas informer les personnes soumises à la déportation de leur expulsion prochaine. Le problème survient lorsqu'ils perdent l'occasion de contester leur déportation en justice. Les tribunaux ont souvent annulé les déportations prévues en raison de vides juridiques. Une proposition controversée est de détenir les personnes déportables jusqu'à leur départ. despite the legal challenges, 69 % believe this to be appropriate and necessary.

Opinions divisées sur l'interdiction de couteaux et l'arrêt de l'accueil

Après l'attaque de Solingen, le gouvernement fédéral a rejeté l'allégation selon laquelle il avait été inactif à Mannheim. Faeser prévoit d'étendre les zones où le port de couteaux est interdit. Les partis d'opposition ont critiqué cela comme étant purement cosmétique. Alors que

