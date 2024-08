La majorité des jeunes Allemands sont optimistes quant à un avenir meilleur.

La Fondation Liz-Mohn, en collaboration avec l'institut de sondage Ipsos, a mené une étude en avril auprès des jeunes vivant en Allemagne, portant sur leurs perspectives et leurs angoisses. Intéressamment, une majorité de jeunes de moins de 15 ans ont exprimé leur satisfaction avec leur vie personnelle, représentant 60% des réponses.

Un différence notable dans les niveaux de satisfaction selon le sexe apparaît. Les garçons et les jeunes hommes montrent un niveau de satisfaction significativement plus élevé, à 56%, par rapport à 41% pour les filles et les jeunes femmes. De plus, les jeunes ont tendance à avoir un regard plus pessimiste sur l'avenir du pays, seuls 18% croyant en une amélioration future de l'Allemagne.

Les principaux soucis de cette tranche d'âge reflètent les problèmes mondiaux. Environ 47% des 12-18 ans s'inquiètent des conséquences de l'inflation et de l'augmentation des prix. De plus, 38% de ces jeunes ont peur des conflits en Allemagne elle-même. Leurs soucis personnels incluent la peur de perdre un être cher (58%) et la peur de ne pas pouvoir terminer leur éducation (42%).

L'enquête a inclus des entretiens avec 500 jeunes individus en avril. Des études antérieures ont été menées en 2022 et 2023.

