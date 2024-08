Les conséquences des conflits armés - La majorité des explosifs découverts dans la région nord sont généralement découverts à Kiel.

Presque 20 engins explosifs pesant plus de 50 kilogrammes de la Seconde Guerre mondiale sont neutralisés annuellement par l'équipe de désamorçage d'engins explosifs dans le Schleswig-Holstein. Environ la moitié de ces bombes sont détectées dans la capitale de l'État, Kiel, selon les mots d'Oliver Kinast, expert en désamorçage de bombes auprès de l'unité de désamorçage d'engins explosifs du Schleswig-Holstein. Outre celles-ci, d'autres types de bombes comme les bombes à phosphore sont également découverts mais nécessitent rarement un désamorçage.

Rares incidents lors de la construction

La plupart des bombes sont découvertes grâce à des opérations planifiées de désamorçage d'engins explosifs ; elles sont rarement découvertes lors de travaux de construction, a révélé Kinast. En raison de cela, aucune munition non explosée n'a été découverte au cours des sept dernières années, à condition que la zone ait été bombardée pendant la guerre.

De plus, il est fort probable que des engins non explosés soient enfouis sous des sites reconstruits après la guerre. Cette hypothèse est renforcée par le fait que les images des sites bombardés, qui sont devenues publiques knowledge dans les années 1980, étaient auparavant classées comme secrets militaires. De plus, toutes les découvertes pendant et après la guerre n'ont pas été consignées.

La fusée est d'une importance capitale

Si une découverte non explosée ne s'avère pas être un ancien moteur ou un tonneau antique, mais plutôt une bombe, le type d'engin non explosé et sa fusée sont identifiés en premier. Le type de fusée décide généralement si une bombe aérienne peut être désamorcée ou nécessite une détonation.

Dans les cas où l'engin non explosé doit être désamorcé sur place, les procédures sont ajustées en fonction de l'emplacement de la découverte pour minimiser les dommages, a insisté Kinast. Par exemple, un écran pare-balles est érigé, des conteneurs sont placés ou des sacs d'eau sont utilisés pour retenir les fragments et limiter l'impact de l'onde de choc.

Au total, plus de 40 000 bombes explosives, 500 000 bombes incendiaires et 900 mines aériennes ont été larguées sur la capitale de l'État, Kiel, au cours de la Seconde Guerre mondiale.

D'autres types de munitions, telles que les bombes à cluster, ont également été découvertes mais nécessitent un équipement spécialisé pour un désamorçage sûr. Despite les efforts déployés, il se peut qu'il y ait d'autres bombes non découvertes encore cachées dans le sol de Kiel et d'autres parties du Schleswig-Holstein.

De plus, le processus d'identification et de classification des engins non explosés implique également de déterminer s'il s'agit d'un autre type de dispositif explosif, tel qu'une bombe à retardement ou un piège explosif.

