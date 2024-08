- La majorité des auteurs féminines récompensées au German Book Award

Cette année, les femmes dominent la liste longue du Prix du livre allemand. Treize femmes et sept hommes ont été sélectionnés pour ce prestigieux prix. La liste comprend des œuvres qui sont "pertinentes" et "montrent le monde tel qu'il est et tel qu'il pourrait être", selon les termes du président du jury Natascha Freundel à Francfort.

La liste comprend trois premiers romans et treize livres d'auteurs qui n'ont jamais été récompensés pour ce prix auparavant. Parmi les auteurs notables figurent Nora Bossong, Michael Köhlmeier, André Kubiczek, Clemens Meyer et Stefanie Sargnagel.

Choqués, débattus, ri

Le Prix du livre allemand est décerné pour la 20e fois cette année. Le jury a examiné 197 romans de Allemagne, d'Autriche et de Suisse qui ont été ou seront publiés depuis octobre.

Après leur "périple à travers la littérature allemande de 2024", le jury a choisi des livres qui "conservent encore le charme du storytelling", selon les termes de Freundel. "Nous avons été choqués, débattus et avons ri."

Moments de libération surréelle

Un grand nombre des œuvres nominées sont des textes autofictionnels qui "étonnent par des moments de libération surréelle", selon les termes de Freundel. Parmi eux figurent "Iowa" de Stefanie Sargnagel, "Nostalgie" d'André Kubiczek et "Seinetwegen" de Zora del Buono. Ces œuvres racontent des histoires de voyage aux États-Unis, de la mort d'une mère en RDA tardive ou d'un accident de voiture en Suisse, mais montrent également "que la littérature peut faire plus que le réalisme autobiographique", a déclaré le président du jury.

De nombreux auteurs abordent des thèmes tels que la solitude, la violence et la perte. Cependant, malgré leurs "portraits non retouchés", ces œuvres sont également "des actes poétiques d'affirmation de soi", a déclaré Freundel.

Ruth-Maria Thomas aborde la question de la violence sexuelle dans "La plus belle version". "Mon troisième vie" de Daniela Krien raconte l'histoire d'une mère qui perd un enfant dans un accident. Dana von Suffrin raconte l'histoire de la perte de son père dans "Recommencer". "Clairières" d'Iris Wolff dépeint la dissolution d'une amitié d'enfance. "Guérison" de Timon Karl Kaleyta se déroule dans un sanatorium.

Avertissement des profondeurs obscures de la dictature

Un grand nombre des œuvres nominées traitent de sujets historiques-politiques qui, selon le jury, "projettent une lumière sur les ombres approchantes de la dictature pour le présent ou nous transportent dans des coins oubliés de l'histoire mondiale comme un labyrinthe".

"Reichskanzlerplatz" de Nora Bossong tourne autour de Magda Goebbels. "Bien-être" d'Ulla Lenze explore l'occultisme des années 1920. "Septante-quatre" de Ronya Othmann explore le génocide des Yézidis. "Le navire des philosophes" de Michael Köhlmeier se déroule pendant l'ère stalinienne. "Le tonnerre roule du nord" de Markus Thielemann aborde un camp de concentration presque oublié, entre autres sujets.

Interrogations sur l'acte de storytelling lui-même

Le jury a été "intrigué" par des œuvres qui "sont des interrogations sur l'acte même de storytelling". Ils accomplissent cela, par exemple, en explorant "les limites d'un langage numérique unique entre les blocs de texte", selon les termes de Freundel. Un exemple notable est "Prose de lapin" de Maren Kames, qui commence maladroitement mais prend son propre élan. "Salut, bonjour, comment ça va?" de Martina Hefter, contenant des parties de messages texte harcelants d'hommes, est également mentionné.

De manière remarquable, de nombreux accidents de voiture se produisent dans ces 20 romans, et dans plus d'un livre, les êtres humains voyagent dans le temps. Dans "Antichristie" de Mithu Sanyal, par exemple, l'histoire retourne au mouvement d'indépendance indienne. Dans "Le passager" de Franz Friedrich, des gens du passé sont transférés dans un sanatorium futur. Ce sont "des reflets philosophiques sur la possibilité de changer le cours de l'histoire", a déclaré Freundel.

Trois triomphes à la première tentative

Trois auteurs ont réussi à figurer sur la liste longue avec leurs premiers travaux : Doris Wirth avec "Trouve-moi", publié par la petite maison d'édition Geparden-Verlag, qui n'a jamais été nominée auparavant, Max Oravin avec "Toni & Toni", une histoire d'amour dans le monde volatile des artistes à Vienne, et la déjà mentionnée Ruth-Maria Thomas.

Les utopies sociales contre le backdrop de la RDA échouée jouent également un rôle important. Parmi les voix est-allemandes les plus notables figure Clemens Meyer, qui est nominé avec "Les projecteurs" - loin d'être un novice.

Suspense jusqu'à la fin

Le prix d'une valeur totale de 37 500 euros : le lauréat reçoit 25 000 euros, et les autres auteurs de la liste courte reçoivent chacun 2 500 euros. Le 17 septembre, la liste longue sera réduite à une liste courte de six titres.

Le lauréat sera déterminé le 14 octobre. Le Prix du livre allemand sera décerné à la veille de la Foire du livre de Francfort. Les auteurs ne découvriront pas qui a gagné jusqu'au soir de la cérémonie de remise des prix.

