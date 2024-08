La majorité des Allemands déclarent maintenant des niveaux de stress plus élevés que par le passé

D'après les statistiques, environ 52% des Allemands pensent que leur niveau de stress augmente. Cette tendance est plus marquée chez les jeunes. Près de 63% des personnes de moins de 30 ans ont admis ressentir plus de stress général maintenant qu'avant. À l'inverse, seulement 31% des personnes âgées de 65 ans ou plus ont rapporté de tels sentiments. Les individus âgés de 30 à 64 ans ont tendance à se situer quelque part entre les deux, avec 54% ressentant un peu plus de stress que la moyenne générale.

Selon les recherches de la fondation, la progression de la numérisation et les changements dans le monde du travail contribuent à cet accroissement du stress. Les jeunes, en particulier, rapportent une pression sociale supplémentaire due à la comparaison constante sur les réseaux sociaux.

Pour les adultes âgés de 30 à 64 ans, maintenir un équilibre entre le travail et la vie personnelle est une source de stress importante. Au fil du temps, les responsabilités au travail et à la maison ont augmenté, tandis que les ressources telles que le soutien familial ont diminué. L'instabilité financière s'ajoute également au stress, alimentée par les marchés du travail incertains et l'augmentation des coûts de la vie.

Cependant, les personnes âgées de 65 ans ou plus semblent généralement plus détendues, ayant quitté le monde du travail ou jouissant d'une stabilité financière. Toutefois, les problèmes mondiaux tels que le changement climatique, les pandémies, les guerres et les conflits déclenchent de l'incertitude, des préoccupations et du stress chez eux. L'enquête a été menée par l'institut de recherche marketing GfK, auprès d'un total de 2 000 adultes.

Les résultats sug

Lire aussi: