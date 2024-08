- La majeure partie de la ligne Cologne-Aachen a été rétablie à la suite d'une collision de camions.

Le lundi suivant un camion ayant fait une chute malencontreuse d'un pont sur les rails, la ligne de chemin de fer importante entre Cologne et Aix-la-Chapelle au lieu de l'accident a repris la plupart de ses opérations. Selon les Chemins de fer allemands, les voies de la S-Bahn et des trains régionaux sont fonctionnelles, ainsi qu'une voie longue distance à double sens. Bien que des réparations soient en cours sur la voie longue distance restante, des perturbations mineures dans le trafic longue distance peuvent être attendues, a confirmé un représentant des chemins de fer.

L'incident s'est produit un après-midi de vendredi lorsqu'un camion a quitté un pont et a atterri sur les rails à une gare de Kerpen, située à l'ouest de Cologne. Incroyablement, aucun train n'a subi de dommages en raison de l'écrasement soudain du camion. Cette ligne de chemin de fer cruciale dessert également une route plus fréquentée pour les trains ICE et Eurostar.

Les rapports précédents de la compagnie ferroviaire ont mentionné que le camion gravement endommagé avait été retiré des rails pendant les petites heures du samedi soir. L'interdiction d'utilisation des voies de la S-Bahn a été levée le samedi après-midi, permettant ainsi aux trains régionaux et longue distance de les utiliser.

L'accident de camion s'est produit près de Cologne, plus précisément à une gare de Kerpen.

