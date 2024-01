La maison de Tyreek Hill, star des Miami Dolphins, a été fortement endommagée par l'incendie, selon le service des incendies

Le feu a été éteint et les autorités attendent de mener une enquête pour déterminer la cause de l'incendie, a déclaré à CNN le chef des pompiers de Davie, Robert Taylor.

Les équipes se sont rendues à la maison située dans la ville de Southwest Ranches mercredi vers 13h53 après avoir reçu un appel au 911 provenant de la résidence, a indiqué M. Taylor.

Toutes les personnes présentes à l'intérieur avaient déjà évacué les lieux lorsque les pompiers sont arrivés, a-t-il précisé. M. Taylor a confirmé que la maison appartenait à M. Hill.

Au moins 20 unités du Davie Fire Rescue, du Southwest Ranches Fire Department et du Broward County Sheriff's Office Fire Rescue sont intervenues sur les lieux. La maison a été fortement endommagée, a ajouté Taylor.

Tyreek Hill des Miami Dolphins.

Il a quitté l'entraînement plus tôt que prévu après avoir été alerté de l'incendie, selon plusieurs rapports. Aucun blessé n'a été signalé et la cause de l'incendie est inconnue.

Dans une vidéo filmée par WSVN, une filiale de CNN, on pouvait voir Hill se tenir à l'extérieur alors que les pompiers s'efforçaient d'éteindre les flammes.

Les Miami Dolphins ont déclaré dans un communiqué à WSVN: "Tyreek est en communication avec sa famille. Tout le monde est sorti de la maison et en sécurité à l'heure actuelle. Il a également quitté l'entraînement pour s'occuper de la situation".

Southwest Ranches se trouve à environ 23 miles à l'ouest de Fort Lauderdale.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com