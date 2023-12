La Maison-Blanche dénonce la nouvelle loi texane sur l'immigration et les autorités fédérales envisagent de la contester.

Interrogée sur le projet de loi 4 du Sénat lors d'une conférence de presse mardi, la secrétaire de presse de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré aux journalistes que la loi "ne rendra pas, et ne rendra pas, les communautés du Texas plus sûres".

"Ce n'est tout simplement pas le cas", a ajouté Mme Jean-Pierre.

En vertu de cette loi, qui entrera en vigueur en mars, les forces de l'ordre locales du Texas ont le pouvoir d'arrêter les migrants et les juges ont la possibilité d'émettre des ordonnances pour les expulser des États-Unis.

Cette loi a suscité des craintes au sein de la communauté latino du Texas, qui représente environ 40 % de la population de l'État, et des inquiétudes quant au profilage racial de la part des organisations de défense des droits civiques et des groupes de défense de l'immigration.

Elle intervient dans un contexte d'afflux de migrants à la frontière méridionale, qui a poussé les autorités locales, étatiques et fédérales à réprimer les passages illégaux.

Les démocrates ont déclaré qu'ils pensaient que la loi était inconstitutionnelle. L'application de la législation sur l'immigration relève généralement de la compétence du gouvernement fédéral, et non des gouvernements des États.

À la question de savoir si le président Joe Biden était favorable à une action en justice de la part du gouvernement fédéral, Mme Jean-Pierre a répondu que le ministère de la justice déciderait si une action en justice devait être intentée et qu'elle n'allait pas "prendre de l'avance sur ce sujet".

"C'est la Cour fédérale, et non les États, qui est chargée de déterminer comment et quand expulser les non-citoyens qui enfreignent les lois sur l'immigration", a-t-elle ajouté plus tard. "C'est là que cela se passe et c'est là que cela doit se passer.

Trois hauts responsables de comtés du Texas ont adressé une lettre à M. Biden à la fin du mois dernier, l'exhortant à empêcher l'entrée en vigueur de la loi SB 4, car ils s'interrogent sur la constitutionnalité de la mesure et sur le fait de savoir si elle rendra les communautés plus sûres.

Les exécutifs des comtés dirigent les comtés d'El Paso, de Harris (Houston) et de Travis (Austin), qui représentent près d'un quart de la population de l'État.

"Nous vous demandons instamment d'intervenir pour empêcher cette loi d'entrer en vigueur et pour empêcher le gouverneur du Texas, Greg Abbott, de violer la Constitution des États-Unis", ont-ils écrit dans la lettre, qui a été publiée sur le site X.

